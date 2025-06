Posible fraude electoral, incluido el registro de no ciudadanos, denunciado en Washington D.C., Ohio y otros siete estados

Publicado por Just The News 4 de junio, 2025

El secretario de Estado, Frank LaRose, está enviando pruebas de fraude electoral al fiscal general de Ohio, Dave Yost, y a los fiscales generales de otros siete estados para su procesamiento.

LaRose anunció el martes que encontró posibles fraudes en el registro de no ciudadanos y dobles votos en Ohio, Virginia, Arizona, Colorado, Illinois, Kentucky, Maryland, Carolina del Sur y Washington, D.C.

Las acusaciones se produjeron durante las revisiones en curso de la Base de Datos de Registro de Votantes de Ohio con información estatal y federal. Dijo que encontró pruebas de 30 registros de no ciudadanos en Ohio y 11 personas que votaron en Ohio, los otros siete estados y Washington, D.C.

"Debemos enviar un mensaje claro de que no se tolerará el fraude electoral", dijo LaRose. "La única manera de mantener el alto nivel de integridad electoral de Ohio es hacer cumplir la ley siempre que se infrinja. A través de las investigaciones de nuestra Unidad de Integridad Electoral de la División de Integridad Pública, estamos descubriendo a los infractores de la ley para que podamos exigir responsabilidades y hacer justicia."

LaRose creó la primera División de Integridad Pública del país en 2022. Consolidó varios de los esfuerzos de investigación del secretario de Estado, incluidos los informes de financiamiento de campañas, la certificación del sistema de votación, la integridad del registro de votantes, la investigación de violaciones de la ley electoral, la retención de datos y los protocolos de transparencia y ciberseguridad.

LaRose puede investigar, pero no procesar. Debe remitir los posibles delitos al fiscal general o a los fiscales de distrito locales.

Desde 2019, LaRose ha remitido cientos de incidentes para su enjuiciamiento.

"Los críticos de los esfuerzos de integridad electoral de Ohio pueden tratar de minimizar la importancia de estas remisiones, como si alguna pequeña cantidad de delitos electorales fuera aceptable", escribió LaRose en una carta a Yost. "Incluso un voto ilegal puede echar a perder el resultado de una elección para la ciudadanía en general, ya sea un gravamen escolar, el control mayoritario de una cámara legislativa, o incluso una contienda electoral a nivel estatal. Precisamente en estas últimas elecciones, un solo voto en el condado de Licking decidió el resultado de un gravamen local tras el recuento final certificado."

© Just the News / J.D. Davidson / The Center Square