En un gran cambio, el FBI dedicó 1 millón de horas de mano de obra a atrapar extranjeros ilegales desde que Trump asumió el cargo

Las ostentosas comunidades de Martha's Vineyard y Nantucket, en la costa de Massachusetts, son más conocidas por políticos como Barack Obama, que acuden allí de vacaciones estivales, o por las élites de Hollywood que rodaron en sus playas películas emblemáticas como Tiburón.

Pero durante la semana del Día de los Caídos, una nueva clase de visitantes llegó a los enclaves de la isla: hombres G del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que ayudaron a detener a unos 40 presuntos extranjeros ilegales, entre ellos un miembro de la banda MS-13 y un delincuente sexual infantil.

Los detalles de la operación -obtenidos por Just the News- se incluyeron en los informes que ahora se envían semanalmente al nuevo director del FBI, Kash Patel, que muestran cómo y cuánto los agentes del FBI están ayudando al Departamento de Seguridad Nacional y a otras agencias policiales a deportar a millones de extranjeros ilegales que cruzaron las fronteras durante la era Biden.

Pandillas, drogas, trata de seres humanos y explotación infantil

El papel práctico del FBI -y la consiguiente inversión en mano de obra- es uno de los aspectos más discretos de la emblemática iniciativa de seguridad fronteriza del presidente Donald Trump.

Pero ya ha dado sus primeros frutos: Hasta el lunes, los agentes del FBI habían participado en operaciones conjuntas con el ICE, la DEA y la policía local para ayudar a detener a más de 10.000 inmigrantes ilegales desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero, según reveló el FBI el martes.

La mayoría de los objetivos son extranjeros que se cree que están involucrados en conductas delictivas como pandillas, tráfico de drogas y de personas y explotación infantil, dijeron las autoridades.

"Con más de 10.000 detenciones relacionadas con la inmigración, la Oficina bajo la dirección del director Patel está dejando claro que no está haciendo la vista gorda a la crisis fronteriza", dijo Erica Knight, asesora de Patel, a Just the News.

"Su objetivo son los cárteles violentos y las redes criminales que se aprovechan de ella. Esta es la dirección que los estadounidenses han estado exigiendo, y la Oficina está cumpliendo la promesa de anteponer la seguridad y la soberanía", añadió.

Los documentos revisados por Just the News muestran que Patel ha trasladado un porcentaje significativo de agentes del FBI y otro personal de apoyo, como analistas, para que trabajen al menos a tiempo parcial en la aplicación de las leyes de inmigración: unos 5.448 sólo en la última semana de mayo.

Esto incluye 555 empleados del FBI en Los Ángeles, 195 en Filadelfia, 333 en Houston, 213 en San Antonio y 142 en Baltimore, según muestran los registros.

Algunos estados acogen con satisfacción la nueva dirección del FBI

En total, el FBI ha registrado 1.055.432 horas de trabajo desde el 20 de enero dedicadas a la aplicación de la ley de inmigración con las fuerzas de seguridad nacionales y otras fuerzas del orden, según muestran los registros.

El 29 de mayo, según el informe de operaciones enviado a Patel, agentes del FBI de Jacksonsille y Tallahassee colaboraron en una investigación de Seguridad Nacional que tenía como objetivo un servicio de carpintería de Florida. La redada se saldó con 74 detenciones en lo que, según el FBI, era una operación de contrabando de personas.

El propietario de una empresa estaba "operando un esquema de contrabando y mano de obra de ciudadanos mexicanos, introduciendo ilegalmente a los individuos en el país y obligándoles a trabajar con tarifas por debajo del salario mínimo para su empresa de construcción", declaró el informe posterior a la acción del FBI.

El compromiso de recursos del FBI es bienvenido en los estados que llevan mucho tiempo desbordados por las lacras relacionadas con la crisis fronteriza, como el fentanilo.

"Creo que estamos progresando", declaró el martes a Just the News el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, al ser preguntado por la asistencia menos anunciada del FBI en materia de inmigración.

Morrisey fue uno de los primeros gobernadores republicanos en comprometer a las fuerzas de seguridad estatales en las alianzas de Trump para reprimir la inmigración, una alianza que, según él, está dando sus frutos. "La gente no aprecia plenamente que en Virginia Occidental, tenemos graves problemas con el fentanilo, y gran parte del fentanilo viene porque es contrabandeado ya sea a través de la frontera, está entre los puertos de entrada, está dentro de los puertos de entrada", dijo Morrisey al podcast John Solomon Reports.

"Virginia Occidental ve una cantidad masiva de muertes debido al desorden fronterizo que fue creado por Joe Biden y otros", agregó. "Lo que Trump está tratando de hacer es absolutamente correcto, y por eso hemos estado trabajando en nuestro estado para mostrar un fuerte apoyo a eso, y eso va a continuar".

