Juicio a Karen Read: declara una 'experta' en mordidas de perro y un testigo sorprende al cambiar su versión

Publicado por Santiago Ospital 2 de junio, 2025

Continúa el mediático juicio contra Karen Read por la muerte de su novio, el policía John O'Keefe, en 2022. En el inicio de la primera semana completa del proceso, la defensa convocó a una serie de testigos clave para intentar demostrar la inocencia de la mujer de 45 años de Massachusetts.

Un primer intento de resolver el caso el año pasado acabó en la papelera, después de que, tras cinco días de deliberación, el jurado no alcanzara un veredicto unánime. El juicio fue declarado nulo y luego reprogramado.

La Fiscalía afirma que Read atropelló a O'Keefe con su Lexus SUV y luego lo dejó a la intemperie durante una tormenta de nieve. Así habría muerto. La defensa, en cambio, asegura que su cliente está siendo incriminada por un grupo integrado por policías para proteger a los uniformados que, dicen, realmente mataron a O’Keefe.

Uno de los momentos clave de la jornada fue el testimonio de Kelly Dever, policía de Boston. Testigo llamada por la defensa, al pasar al estrado acusó al abogado defensor, Alan Jackson, de extorsionarla con perseguirla si no mentía. "No vi nada", aseguró Dever, prometiendo que su anterior testimonio, de que había visto una actitud sospechosa de dos oficiales, había sido un error.

Otra aparición clave fue la de Jonathan Diamandis, amigo del ex policía estatal de Massachusetts Michael Proctor, investigador principal del caso que fue despedido por conducta inapropiada. Además de consumir alcohol durante su servicio, el exagente compartió por chat opiniones "despectivas, difamatorias, denigrantes y/o inapropiadas de cualquier otro modo" sobre Read.

La defensa pidió a Diamandis que lea algunos de estos últimos, a lo que este inicialmente se resistió: "Estas no son mis palabras, no me siento muy cómodo leyéndolas". Los mensajes decían, entre otros insultos, que Read era una "chiflada". El testigo dijo, sin embargo, que su amigo nunca había hablado sobre incriminar a Read, como asegura la defensa.