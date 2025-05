Taylor Swift recupera la propiedad total de su música

Publicado por Agustina Blanco 30 de mayo, 2025

En un anuncio que ha emocionado a sus fans en todo el mundo, Taylor Swift, la superestrella internacional de 35 años, confirmó el viernes que ahora es dueña de todo su catálogo musical y visual.

En un emotivo mensaje publicado en su sitio web, Swift expresó su alegría y gratitud por haber adquirido los derechos de “toda la música que he hecho”, incluyendo videos musicales, películas de conciertos, carátulas de álbumes, fotografías y canciones inéditas.

“Toda la música que he hecho… ahora me pertenece… Todos mis videos musicales. Todas las películas de conciertos. La carátula y la fotografía de los álbumes. Las canciones inéditas. Los recuerdos. La magia. La locura. Cada época. El trabajo de toda mi vida”, escribió, celebrando este logro como la culminación de un sueño que ha perseguido durante años.

El catálogo

El catálogo inicial de Swift fue adquirido por la cantante a Shamrock Capital, aunque no se reveló el monto de la transacción. Anteriormente, estos derechos habían estado en manos del mánager musical Scooter Braun, quien los compró a Big Machine, el antiguo sello discográfico de Swift.

Este capítulo marcó un punto de inflexión en la carrera de la artista, quien, en un esfuerzo por recuperar el control de su obra, comenzó a regrabar y lanzar versiones de sus álbumes anteriores bajo el nombre de “Taylor’s Version”.

Hasta la fecha, cuatro de estos álbumes regrabados han sido publicados, cada uno acompañado por el apoyo masivo de sus fans.

“Decir que este es mi mayor sueño hecho realidad es, en realidad, bastante reservado. Mis fans saben lo importante que ha sido para mí, tanto que regrabé y lancé meticulosamente cuatro de mis álbumes, llamándolos Taylor's Version”, explicó Swift.

La cantante destacó que el respaldo de sus seguidores, reflejado en el éxito de estos álbumes y en la gira mundial The Eras Tour, fue fundamental para hacer posible esta recompra. “Les agradezco enormemente que me hayan ayudado a reencontrarme con este arte al que he dedicado mi vida, pero que nunca había poseído hasta ahora”, añadió.

El mensaje concluyó con un agradecimiento especial a sus fans por su “buena voluntad, trabajo en equipo y estímulo”. “Las mejores cosas que alguna vez fueron mías… finalmente lo son”, escribió, sellando un momento histórico en su carrera.