El cantante mexicano Julión Álvarez canceló su concierto en Texas tras quedarse sin visado por una presunta relación con el narcotráfico

Los seguidores texanos del cantante Julión Álvarez quedaron decepcionados y sin concierto. Las autoridades de inmigración revocaron el visado del cantante mexicano y de su equipo, tal y como anunció el artista en su cuenta de Instagram días antes de la fecha del espectáculo.

“Desgraciadamente, tenemos que informarles que el evento tal cual estaba programado no se llevará a cabo", lamentó Julión Álvarez en un video en el que anunció que ni él ni su equipo cuentan con el permiso para viajar a Estados Unidos y actuar en el AT&T de Arlington, Texas, tal y como estaba previsto.

El espectáculo estaba ya preparado para los miles de seguidores de Álvarez, que tendrán que esperar a que se solucione la situación legal del cantante para verle en suelo estadounidense. La función tenía colgado el cartel de sold-out con más de 50.000 asistentes confirmados.

No es la primera vez que el artista mexicano se ve en esta situación. Álvarez fue objeto de una prohibición para viajar a Estados Unidos de 2017 a 2022. Fue la Administración Biden quien volvió a calificarlo como elegible a un visado.

Ganador de varios premios Lo Nuestro y Billboard de la música mexicana y latina, Álvarez fue sancionado de esta forma en 2017 por supuestos lazos con los carteles mexicanos de la droga.

Relaciones con el narco

Julión Álvarez admitió en 2017 haber conocido al narco Raúl Flores Hernández, capo del Cártel de Sinaloa, pero negó tener vínculos con él.



Álvarez dijo en conferencia de prensa aquel año que cuando lo conoció, Flores Hernández se presentó como "empresario" y "administrador" de un lugar llamado "La Camelia", en el occidental estado de Jalisco, a donde el compositor mexicano llegó para realizar conciertos junto con su agrupación musical.



"Fui dos veces a La Camelia por medio de otras personas, jamás tuve su celular (de Flores Hernández). Directamente él no me contrató", señaló Álvarez, de 34 años.

​Álvarez no fue el único mexicano al que la primera Administración Trump sancionó. Fue parte de un listado de 22 personas y 43 entidades sancionadas por supuestos vínculos con el narcotráfico. Junto a él destacó Rafael Márquez, exfutbolista mexicano que pasó por las plantillas del Atlas y del FC Barcelona.