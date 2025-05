Desde Cannes, Kevin Spacey denuncia las 'listas negras' del movimiento #MeToo

Publicado por Carlos Dominguez 21 de mayo, 2025

La fundación Better World Fund (BWF), una ONG impulsora de proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo, premió el martes a Kevin Spacey, al margen del Festival de Cannes, por su carrera y trayectoria.

Spacey fue galardonado "por sus décadas de brillante carrera artística", durante una gala benéfica en Cannes.

BWF decidió invitar a Spacey - con dos Oscar por los Los sospechosos habituales y Belleza americana - luego de haber sido absuelto de las acusaciones de agresión sexual por los tribunales de Reino Unido y Estados Unidos, confirmó la onege a AFP.

En su discurso durante la gala del Better World Fund, Kevin Spacey se comparó con el guionista Dalton Trumbo, quien por sospechas de simpatizar con el comunismo, fue puesto en la 'lista negra' de Hollywood en los años 50.

"He estado pensando en otra persona que han visto en la pantalla esta noche, Kirk Douglas, gran estrella del cine estadounidense. Fue hace mucho, mucho tiempo, pero tenemos que pensar en el rechazo que recibió después de que tomara la valiente decisión de defender a su colega, el guionista ganador de dos Oscar, Dalton Trumbo, que había estado en la lista negra entre 1947 y 1960. Estaba en la lista negra. En la lista negra, ¿sabemos lo que esto significa?", preguntó Spacey.

"No pudo encontrar trabajo en Hollywood durante 13 años. Pero incluso después de que le advirtieran que si intentaba contratar a Trumbo como guionista acreditado para Espartaco en 1960, le llamarían amante de los comunistas, y su carrera y su estatus profesional se verían cancelados, Kirk Douglas se arriesgó, y más tarde diría, y no haré mi imitación de Kirk Douglas, pero dijo esto: 'Es más fácil para nosotros los actores interpretar a los héroes en la pantalla. Tenemos que luchar contra los malos y defender la justicia. Pero en la vida real, las opciones no siempre están tan claras. A veces hay que defender principios'", dijo la estrella de House of Cards.