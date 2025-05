Homan expone la triste realidad de los DREAMers liberados por Biden y alerta de que 300.000 siguen desaparecidos

Un agente de la Patrulla Fronteriza da agua a un grupo de menores no acompañados en Texas Sergio Flores / AFP

Publicado por Israel Duro 18 de mayo, 2025

Tom Homan no olvida uno de los principales objetivos que se marcó como zar de las Fronteras: encontrar a los 500.000 menores que fueron liberados en el país por Biden tras entrar de manera ilegal y a los que se perdió el rastro.

Después de casi cinco meses en la Oficina, Homan ha encontrado evidencias que refuerzan sus denuncias contra las políticas buenistas de la Administración anterior por el daño realizado a estos niños y adolescentes, puesto que al menos 300.000 siguen desaparecidos y han encontrado a un gran número de ellos víctimas de tráfico sexual y explotación infantil.

Víctimas de la trata y explotación laboral

Así lo indicó en un encuentro con la Asociación Nacional Republicana de Abogados, Homan expuso como ejemplo del éxito de las políticas de Biden y Mayorkas el caso de un menor de 14 años, liberado apenas dos días antes del encuentro con los letrados, que había sido víctima de tráfico sexual por dos adultos tras ser beneficiario del programa para menores no acompañados demócrata.

Homan resaltó que estos niños ejemplifican quiénes son las verdaderas víctimas y acusó a los medios de tratar de criminalizar a los agentes y a las políticas de Trump por tratar de evitar que los menores caigan en manos de estas redes de tráfico de personas o explotadores laborales.

"A pesar de lo que digan los medios de comunicación, no somos desalmados, nos preocupamos por estos niños. Soy padre, y la razón por la que soy tan emocional y testarudo en este tema es porque he tratado con niños moribundos a lo largo de mi carrera. Yo mismo he sostenido en brazos a niños moribundos".

Críticas a la Administración Biden por la falta de investigación

El zar fronterizo también insistió en la dificultad de los agentes para encontrar a los 300.000 menores que siguen desaparecidos, calificándola como una de las más difíciles que debe afrontar la Administración: "Todos los presentes en esta sala tienen una huella. Podemos encontraros. Tienes una casa, un coche y pagas facturas, y podemos encontrarte. Los niños no tienen esa huella".

Además, Breitbart recoge que Homan se mostró muy crítico con la labor del Ejecutivo anterior en lo que respecta a los menores, apuntando que a muchos de estos menores que llegaban ni siquiera se les tomaron las huellas dactilares ni se verificaron las identidades. Además, lamentó que nunca se investigaron estos casos de manera adecuada, por lo que su equipo tiene una dificultad añadida años después.