Robert Sarah, el campeón de los conservadores sin apenas opciones para ser el primer papa negro

Publicado por Israel Duro 24 de abril, 2025

El cardenal Robert Sarah ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza para Francisco. El que fuera prefecto del Dicasterio de Culto Divino de la mano del propio pontífice argentino se ha caracterizado por su férrea oposición a la línea más progresista del papa, convirtiéndose en el favorito para sustituirle para el sector conservador. Un escenario que tiene pocos visos de convertirse en realidad debido a que muchos de los miembros del cónclave fueron puestos por el propio Francisco y el enfrentamiento entre ambos fue demasiado abierto para que un número importante de purpurados vaya a darle su voto.

Su edad también puede suponer un hándicap, puesto que nunca se ha elegido un pontífice tan mayor. Sarah tiene en estos momentos 79 años, por lo que será -por los pelos- uno de los 133 cardenales que votarán, ya que los 80 son la línea roja para participar en el cónclave. Ni siquiera podría ser considerado como un "papa de transición", como dicen los vaticanistas, puesto que su posicionamiento es totalmente inverso al de Francisco, por lo que habría un terremoto de 180 grados respecto a las políticas instauradas por Bergoglio durante los doce años de su papado.

Firmante de la 'dubia' cuestionando a Francisco

El cardenal guineano no ha dudado en alzar la voz como guardián de la ortodoxia en aspectos como la defensa de la vida desde la concepción a la muerte natural (contra el aborto y la eutanasia), el celibato de los sacerdotes y la ordenación de mujeres. De hecho, es uno de los cinco firmantes de una dubia -un formato de preguntas formales para que el Pontífice responda con "sí" o "no" a las dudas que se le presentan, sin argumentación teológica y aclarar la doctrina de la Iglesia-remitida al papa cuestionándole sobre asuntos clave de la institución.

La ideología de género "es satánica"

Además, Sarah se ha opuesto públicamente a los movimientos más controvertidos de Francisco como los guiños al colectivo LGBT o la ideología de género, a la que ha calificado directamente de "satánica" porque "destruye la familia y disuelve la identidad humana".

Sarah también criticó la postura de Francisco sobre la inmigración masiva, alertando de que "la Iglesia no puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud en que se ha convertido la inmigración de masas". El cardenal guineano ha denunciado que estas personas llegan a Europa "hacinadas" y "sin dignidad" a menos de mafias que se lucran con ello.

"Europa ha renunciado. Ha perdido sus raíces, un árbol sin raíces muere"

El fenómeno migratorio tiene además una segunda arista para Europa, no menos importante. Para Sarah, la llegada masiva de inmigrantes está borrando la identidad del Viejo Continente: "Europa ha renunciado. Ha perdido sus raíces, un árbol sin raíces muere. No hay natalidad y están siendo invadidos silenciosamente por otras culturas. Me temo que Occidente morirá".

Una situación en la que el Islam tiene mucho que ver, y es una de las mayores amenazas para la cultura occidental. Un apunte no sólo referido a los atentados del islamismo radical, sino a la sustitución cultural, apuntando que el vacío europeo es el caldo de cultivo perfecto para la extensión de la religión mahometana. De ahí su grito: "Europa será invadida por el islam si no vuelve a Dios".

Contrario a la Agenda 2030

El que fuera prefecto también es un reconocido enemigo de la Agenda 2030, y se ha mostrado crítico con la ONU y la Unión Europea por tratar de imponer una visión moral alejada de la tradición cristiana que debilita los valores fundamentales y promueve una nueva forma de totalitarismo moral.