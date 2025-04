Renuncia el productor de '60 Minutes' en medio de una batalla judicial con Trump

Publicado por Carlos Dominguez 23 de abril, 2025

El productor del programa 60 Minutes, Bill Owens, anunció su renuncia este martes, en medio de una batalla judicial lanzada por Donald Trump contra el programa de la cadena CBS News, propiedad de Paramount.

"En los últimos meses, ha quedado claro que ya no se me permitirá dirigir el programa como siempre lo he hecho. Tomar decisiones independientes basadas en lo que es correcto para 60 Minutes y para la audiencia", escribió Owens a su equipo.

El programa, que continuamente critica a la Administración Trump, atrae cada domingo unos 10 millones de espectadores para ver entrevistas con personalidades, y reportajes sobre la sociedad estadounidense o desde zonas de conflicto.

A finales de 2024, Donald Trump demandó a CBS, acusándolo de haber manipulado una entrevista de 60 Minutes, realizada el 7 de octubre a Kamala Harris. Por su parte, Elon Musk ha pedido "largas penas de cárcel" para el equipo que lo realiza.

La edición y manipulación de la entrevista a la exvicepresidente de Estados Unidos fue claramente percibida como interferencia electoral por los republicanos.

El abogado de Trump, Ed Palzik, dijo a Fox News Digital: "CBS y Paramount cometieron el peor tipo de interferencia y fraude electoral en los últimos días de las elecciones presidenciales más importantes de la historia."

Trump reclama a la cadena $20.000 millones por daños y perjuicios, por lo que no se descarta una mediación con Paramount.

La disputa tiene como trasfondo un proyecto de fusión entre CBS News, Paramount y Skydance, que debe ser aprobado por la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones (FCC), presidida por Brendan Carr, aliado de Trump.

Fin de las políticas DEI en CBS y Paramount

Asimismo, la renuncia de Owens se anunció la misma semana en que se produce la resolución amistosa obtenida por America First Legal, a favor de Brian Beneker, el antiguo guionista de SEAL Team, a quien se le negó oportunidades de trabajo como consecuencia de las políticas DEI de la empresa.

"Que el jefe de 60 Minutes dimitiera la misma semana que la CBS resolvía una importante demanda por discriminación, es una prueba más de su temerario desprecio por la verdad y la ley. El presidente Trump llevará este asunto vital hasta su justa y legitima conclusión", añadió Palzik.