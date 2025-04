Bernie Sanders es la estrella invitada de Coachella

Publicado por Carlos Dominguez 14 de abril, 2025

El senador Bernie Sanders se presentó el sábado ante miles de personas durante el Festival de Coachella para transmitir su mensaje socialista al público presente.

Sanders, quien se encuentra realizando una gira denominada Combatir la oligarquía, apareció en la tarima del festival para hablar de justicia.

"Este país se enfrenta a dificultades muy grandes y el futuro de América depende de su generación", dijo a los asistentes.

"Pueden darse la vuelta e ignorar lo que ocurre, pero háganlo por su propia cuenta y riesgo. Necesitamos que se levanten para luchar por la justicia. Que luchen por justicia económica, justicia social, y justicia racial", exclamó Sanders.

Asimismo, el senador acusó a Donald Trump de pensar que el cambio climático es una estafa, y de estar peligrosamente equivocado.

De esta manera, Sanders afirmó que es hora de luchar contra la industria de los combustibles fósiles en todo el país.

El senador socialista continuo su discurso diciendo que se necesita una economía que "no trabaje solo para el 1%", concluyendo que es hora de luchar contra las aseguradoras y las farmacéuticas porque el "sistema sanitario estadounidense está roto".

Ocasio-Cortez acompaña a Sanders durante su gira

Sanders no estaba solo. Antes había celebrado un mitin junto a la representante socialista Alexandria Ocasio-Cortez, y en la gira se les unieron celebridades y músicos como Neil Young, Maggie Rogers y Joan Baez.

Ocasio-Cortez, dirigiéndose a la multitud, repitió su trillado discurso de siempre: "No importa vuestra raza, religión, género, identidad o estatus, no importa si no están de acuerdo conmigo en algunas cosas... Espero que vean que este movimiento no va de etiquetas partidistas o pruebas de pureza, sino que va de solidaridad de clase."

Bernie Sanders espera impulsar a nuevos candidatos independientes a presentarse a las elecciones sin la etiqueta del Partido Demócrata, cuya popularidad está en lo más bajo de las encuestas.