Seis personas mueren en un accidente de avioneta privada en Nueva York

Publicado por Juan Peña 14 de abril, 2025

Una avioneta privada cayó este fin de semana cuando volaba con seis personas a bordo en el estado de Nueva York. El aparato sobrevolaba una zona cercana al municipio de Copake, al norte de la ciudad de Nueva York y en la margen este del río Hudson.

Las seis personas que iban a bordo de la avioneta murieron en la colisión. El aparato, un Mitsubishi MU-2B con destino al aeropuerto del condado de Columbia.

De acuerdo con el New York Times, los fallecidos son tres parejas de camino a la celebración de un cumpleaños, según la declaración de un miembro de la familia de una de las parejas. Eran dos cirujanos, dos de sus hijos y las parejas de éstos.

El piloto era el padre de familia. Se ha podido verificar su identidad como la de Michael Groff, un neurocirujano con permiso de vuelo desde hace varios años. Contaba ya con amplia experiencia de vuelo. Le acompañaban su esposa, Joy Saini, cirujana pélvica.

Su hija, Karenna Groff, era estudiante de Medicina en la Universidad de Nueva York Langone y ex jugadora estrella de fútbol en el M.I.T., donde fue nombrada Mujer del Año de la NCAA en 2022. James Santoro, su pareja, era banquero de inversiones y tenía previsto proponerle matrimonio este verano, según un comunicado de la familia recogido por la prensa.

El segundo hijo de los Groff, Jared, era un asistente legal en un fondo de cobertura. Su compañera, Alexia Couyutas Duarte, tenía previsto asistir a la Facultad de Derecho de Harvard este otoño.

Hay una investigación abierta pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) aún no ha especificado cuál fue el motivo que causó la pérdida de altura de la avioneta y su colisión. Según la investigación, el avión se acercó al aeropuerto del condado de Columbia cuando el piloto informó de una aproximación frustrada y pidió orientación para otra aproximación a la pista. El controlador del aeropuerto recibió entonces una alerta de que el avión volaba a baja altura, pero no pudo contactar con el piloto. Dijo que no había "ninguna razón para creer" que el avión no era seguro para volar.