Controversia por una final de pool femenino en UK: el título será disputado por dos atletas trans

Publicado por Virginia Martínez 7 de abril, 2025

Dos hombres biológicos que se identifican como mujeres se batirán en la final del torneo de pool femenino Ultimate Pool Women’s Pro Series Event 2 el próximo domingo.

Durante las partidas previas, asistentes en las gradas mostraron carteles que decían "Salvemos el deporte femenino" y "Es un hombre", según reportó el medio británico The Telegraph. Los manifestantes apuntaron contra Harriet Haynes y Lucy Smith, que batieron a cuatro competidoras para llegar a la final.

Entre los manifestantes se encontraba Lynne Pinches, una jugadora que en 2023 se negó a jugar una final contra Harriet Haynes, atleta trans que competirá el fin de semana.

"Tras una queja de la compañera de Harriet Haynes, ayer me dijeron que abandonara el evento Ultimate Pool (UP)", relató Pinches en sus redes sociales. "Llevaba mi cámara corporal para mi propia protección. Me la quité después de que me dijeran que no se podía filmar en las salas, entonces UP me dijo que no se me permitía entrar con o sin ella".

"Es una ventaja de categoría. Ser biológicamente hombre y jugar contra mujeres te da una clara ventaja de categoría", había explicado sus protestas Pinches, en palabras recogidas por The Telegraph. "Veo algunos de los tiros que hacen, y pienso que las mujeres no hacen estos tiros por las bandas así y no despejan así. Ellas [las mujeres trans] tienen mayor alcance y muchas de ellas son más altas que nosotras".

A finales del año pasado, Haynes defendió su participación en las categorías femeninas: "Las pruebas que hemos recibido de nuestros testigos expertos muestran que no tengo ninguna ventaja", dijo en una entrevista a The Independent. "No estamos hablando de boxeo ni de golf, sino de billar".

La política de los altos organismos británicos de pool varía. Mientras que el English Blackball Pool Federation (EBPF) rechazó la participación de Haynes por no haber nacido mujer, Ultimate Pool Group lo permite. Haynes presentó una demanda contra la EBPF, Pinches contra la UP y la World Eightball Pool Federation (WEPF) por obligarla a competir contra atletas trans.