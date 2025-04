Jay North, protagonista de la comedia 'Dennis (Daniel) el Travieso', fallece a los 73 años

Publicado por Diane Hernández 7 de abril, 2025

El actor y ex estrella infantil Jay North, más conocido por su papel protagonista en la comedia familiar Dennis el Travieso, de 1959 a 1963, falleció el domingo en su casa en Lake Butler, Florida. Tenía 73 años.

Su muerte fue confirmada por Laurie Jacobson, amiga de North desde hacía 30 años. La causa fue cáncer colorrectal, según ella.

La guionista y productora, reveló en un post de Facebook que el actor de CBS murió "tranquilamente en casa" en la tarde del 6 de abril.

"Como muchos de sus fans saben, tuvo un viaje difícil en Hollywood y después... pero no dejó que definiera su vida", escribió Jacobson en la red social. "Tenía un corazón tan grande como una montaña", agregó.

Fue más conocido por interpretar al rubio travieso de Dennis Mitchell, sin embargo tuvo otros papeles en la televisión de los 50 y 60. North también apareció en los programas de televisión Wagon Train, The Man from UNCLE, The Lucy Show, My Three Sons y Jericho.

Ocupó un papel principal en el largometraje Maya (1966), que seguía la historia de dos adolescentes que emprenden una aventura por la India subidos en un elefante. Posteriormente protagonizó la breve serie de televisión derivada de la película, titulada con el mismo nombre.

Jay North además hizo doblaje. Prestó su voz al príncipe Turhan en The Banana Splits Adventure Hour y al adolescente Rubble Bamm-Bamm en The Pebbles and Bamm-Bamm Show. Pero su carrera en la gran pantalla no tuvo tanto éxito como él hubiera querido.

Comentó que a menudo lo encasillaban y que le resultó difícil recuperar su lugar después de Dennis el Travieso.

Se alistó en la Marina de los Estados Unidos en 1977 y fue dado de baja con honores en 1979.