Hace cuatro décadas que encabeza la lista de los más buscados por la DEA. Para la agencia no es un fugitivo del montón, no es otro capo narco. La extradición de Rafael Caro Quintero (Sinaloa, 1952) fue celebrada con júbilo dentro de la agencia: 40 años después, tiene entre sus manos al presunto asesino del exagente Enrique Kiki Camarena.

"Este momento es extremadamente personal para los hombres y mujeres de la DEA que creen que Caro Quintero es responsable de la brutal tortura y asesinato del agente especial", dijo el administrador interino de la agencia Derek S. Maltz. Quintero aterrizó este jueves en Estados Unidos junto a otras 28 importantes figuras del mundo narco mexicano.

Entró en el mundo del delito a los 14 años, comenzando por el cultivo de marihuana en su Badiraguato natal. Conocido con el mote de "narco de narcos", fue uno de los fundadores del extinto cartel de Guadalajara. Tenía fama de hábil en los negocios del bajo mundo, y en su lista de contactos figuraba el colombiano Pablo Escobar. Tenía fama, también, de gustos caros: joyas, ropa fina.

Aunque aparentaba dedicarse a la agricultura, llegó a ser el mayor exportador mexicano de marihuana, según algunos estimativos. Rey de esa droga, con ayuda de Escobar incursionó también en la cocaína. Ya por entonces Estados Unidos lo miraba con recelo.

El asesinato de 'Kiki'



El agente especial de la DEA Kiki Camarena se infiltró en el cartel de Guadalajara en 1982. Sus operaciones encubiertas llevaron a la destrucción de 2.500 acres de marihuana en la hacienda Rancho Búfalo, identificada como propiedad de Caro Quintero.

En febrero de 1985, a tres semanas de que reasignaran a Camarena por temor a que se hubiera acercado peligrosamente al hampa, fue secuestrado por cinco hombres que lo metieron dentro de un Volkswagen beige. Un mes más tarde, su cuerpo fue encontrado en una zanja. Tenía signos de tortura.

Las autoridades estadounidenses aseguran que, movido por la venganza contra la DEA, el "narco de los narcos" ordenó su secuestro, tortura y asesinato. Este lo niega: "No lo secuestré, no lo torturé y no lo maté", aseguró a una revista mexicana.

Camarena dejó atrás a su mujer, Geneva Mika Camarena, y tres hijos: Enrique, Daniel, y Eric.

Semana de la Cinta Roja



"Me comprometo a permanecer en la escuela y aprender las cosas que necesito saber".

"Me comprometo a hacer del mundo un lugar mejor para que crezcan niños como yo".

"Prometo mantener vivos mis sueños y ser todo lo que pueda ser".

"Prometo ayudar a los demás y mantenerme limpio de drogas".

Tras la muerte de Kiki, miles de americanos comenzaron a celebrar su memoria vistiendo cintas rojas. La primera celebración fue en 1988 y continúa hasta hoy.Las actividades incluyen eventos en escuelas y centros comunitarios contra el consumo de drogas, así como la recitación de un juramento

Quintero en la cárcel



Caro Quintero fue detenido en Costa Rica meses después de la muerte de Camarena. Aunque fue condenado a 40 años de prisión, recuperó la libertad en 2013 debido a un tecnicismo.

La DEA asegura que nunca abandonó sus actividades ilícitas. Fue nuevamente capturado en México en 2022. Durante dos años logró evadir la extradición, aduciendo, entre otros argumentos, problemas de salud.

A sus 72 años, la DEA promete que le cobrará la deuda. Su caso es "el más doloroso", "para nosotros es personal", dicen altas fuentes de la agencia. El precio por su cabeza lo demuestra: 20 millones de dólares, la suma más alta para cualquier capo narco. También la pena que esperan imponerle: "Muerte o cadena perpetua".

"El día de hoy envía un mensaje a cada líder de cartel, a cada traficante, a cada criminal que envenena nuestras comunidades: Tendrán que rendir cuentas", afirmó Maltz, máximo cargo de la DEA. "No importa cuánto tiempo nos lleve, no importa lo lejos que huyáis, la justicia los encontrará".