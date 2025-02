La confianza en los medios se hunde a su mínimo en más de 50 años

Publicado por Israel Duro Verificado por 28 de febrero, 2025

La confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación está bajo mínimos. Un sondeo de Gallup indica que los ciudadanos cada vez confían menos en sus informaciones, registrando su valoración más baja en más de 50 años. La situación es dramática, puesto que la mayoría (36%) de los encuestados aseguró "no confiar nada en absoluto" en las plataformas tradicionales. También fueron más (33%) los que "no confían mucho" en ellas que quienes sí lo hacen "mucho" o "bastante", que no llegan siquiera a ser uno de cada tres votantes (31%).

El primer párrafo de la encuestadora explicando el sondeo no puede ser más esclarecedor -y dramático- sobre la desoladora percepción de los votantes sobre los medios respecto a 1970, cuando se comenzó a preguntar sobre la valoración del cuarto poder. Entonces, la mayoría de los participantes respondieron positivamente a la cuestión:

"Cuando Gallup empezó a analizar la opinión de los estadounidenses sobre los medios de comunicación a principios de los años 70, las actitudes eran abrumadoramente positivas, pero la confianza del público en el Cuarto Poder se ha desplomado en las últimas tres décadas. La secretaria de prensa del presidente Donald Trump citó recientemente estos datos como una razón detrás de la decisión de la Administración de reservar un asiento en las ruedas de prensa de la Casa Blanca para los 'nuevos medios' no tradicionales, como 'podcasts, blogs, medios sociales y otros medios independientes'".

Un declive progresivo hasta el hundimiento actual

De acuerdo con las cifras registradas por Gallup, en torno a dos tercios de los estadounidenses en la década de 1970 confiaba "mucho" o "bastante" en que "los medios de comunicación de masas, como los periódicos, la televisión y la radio, informaban de las noticias de forma completa, precisa e imparcial". En la siguiente medición, en 1997, la confianza había caído al 53%.

Una tendencia que ha continuado a la baja hasta llegar a la dramática situación actual En estos momentos, apenas el 31% confía "mucho" o "bastante" en los medios de comunicación, mientras que el 33% dice que "no [confía] mucho". Lo peor es que la mayoría, el 36%, "no confía en absoluto" en los medios tradicionales.

Los republicanos y los jóvenes los que más desconfían

Algo que se dispara hasta el 59% entre los votantes republicanos. Una postura que subió 21 puntos entre 2015 y 2017, coincidiendo con la irrupción de Donald Trump en el campo de la política. En 2020, la desconfianza de los conservadores rompió por primera vez la barrera del 50% y desde entonces nunca ha bajado de este umbral. La desconfianza entre los independientes alcanzó el 42%, mientras que sólo el 6% de los demócratas desconfía radicalmente de los medios.

Las cosas tampoco pintan bien para el futuro de los medios de comunicación de masas. La desconfianza es notablemente superior hacia ellos entre los menores que entre los mayores de 50 años. De acuerdo con Gallup, los estadounidenses de más edad (mayores de 65) son los que más confían (43%), frente a los que no llegan al medio siglo de edad, que apenas alcanzan el 26%. 17 puntos de diferencia. Por si fuera poco, los jóvenes demócratas también desconfían mayoritariamente de los medios tradicionales.