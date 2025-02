Alarma por narcominas en la frontera sur tras la muerte de un ranchero texano: "Es un ataque terrorista"

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 27 de febrero, 2025

"Urjo a todos los agricultores, ganaderos y trabajadores agrícolas de Texas que viajen a México o trabajen cerca de la frontera a que extremen las precauciones", pidió en las últimas horas el Comisario de Agricultura de Texas, Sid Miller. El motivo: la creciente amenaza de los carteles a ambos lados de la línea fronteriza. Y las narcominas, un armamento de moda.

La advertencia de Miller llega tras la muerte de un ranchero de Texas en Tamaulipas, México, debido a un explosivo vinculado a bandas armadas de la zona. El funcionario texano afirmó que el caso ejemplifica la "creciente amenaza que supone la actividad de los cárteles a lo largo de nuestra frontera sur".

El fallecido fue identificado como Antonio Céspedes Saldierna, de 74 años. Junto con él también falleció Horacio Lopez Peña, cuya mujer, Ninfa Griselda Ortega, debió ser hospitalizada. Medios locales fecharon la explosión el 31 de enero y la situaron en la ciudad de San Fernando. Céspedes trabajaba tanto en México como en Estados Unidos.

Advertencias de las autoridades



Tan sólo días antes de la muerte de Céspedes y Peña, el Gobierno de Tamaulipas había advertido a varios municipios y ejidos, entre ellos donde ocurrió el incidente, de que bandas armadas habían dejado "materiales y sustancias explosivas en los caminos, brechas y campos agrícolas que representan un riesgo latente para la ciudadanía".

Con la advertencia, vinieron unas recomendaciones: "No mover, no tocar, no manipular". Además de alejarse de los dispositivos sospechosos, pidieron reportarlos a las fuerzas de seguridad.

Haciéndose eco de aquella advertencia, la Embajada de Estados Unidos en México pidió evitar la zona. "Las organizaciones delictivas de esta región fabrican y utilizan cada vez más artefactos explosivos improvisados", advirtió en un comunicado. A sus propios empleados, les ordenó evitar el área en horas diurnas y caminos de tierra.

El propio Miller, en Texas, emitió su propia serie de recomendaciones para los habitantes locales:

"Eviten caminos de tierra y zonas remotas, absténganse de tocar objetos desconocidos que puedan ser artefactos explosivos, limiten los desplazamientos a las horas diurnas, permanezcan en las carreteras principales y eviten las regiones controladas por los carteles”. “Nuestra familia agrícola es la columna vertebral de Texas, y debemos hacer todo lo posible para protegerla".

Económicas, 'seguras' y cada vez más frecuentes



"Los artefactos explosivos improvisados (IEDs) pueden fabricarse a bajo coste y no requieren una gran cantidad de tecnología o materiales complejos·, explican desde el sitio especializado InSight Crime.

Además de la ventaja económica, esta arma antes reservada para zonas de guerra es una nueva favorita del crimen porque reduce la exposición durante actos de violencia, porque no requiere de la presencia del perpetrador a la hora de estallar.

"Suelen utilizarse para intimidar a las víctimas de extorsión, bloquear carreteras y obstaculizar el paso de grupos rivales o fuerzas estatales, así como para bombardear objetivos específicos, como campamentos de sicarios enemigos", sostienen.

Su análisis coincide, además, con las de las autoridades americanas: las IEDs son cada vez más frecuentes. De acuerdo con datos revisados por sus expertos de la Secretaría de Defensa Nacional de México, si de 2020 a 2021 se incautaron sólo tres aparatos, en 2023 se incautaron 1.681. Hasta octubre de 2024 se habían registrado 1.571.

Las víctimas de los IEDs narco no serían solo civiles o bandas enemigas, sino además las propias fuerzas del orden. Un miembro de un grupo de autodefensa en Tepalcatepec, Michoacán, aseguró a VOA que una mina narco había inutilizado un vehículo blindado ligero del ejército.

Terrorismo en la frontera



Hace poco más de una semana la Administración Trump inscribió a varios carteles mexicanos en la lista de terroristas globales del Departamento de Estado. Por aquel entonces, el Gobierno explicó que grupos como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación representaban un riesgo para la seguridad nacional.

"Terrorista" fue también la palabra elegida por el hijo de Antonio Céspedes, Ramiro, veterano del Ejército estadounidense, para describir el asesinato de su padre en declaraciones a KRGV: "Considero esto un ataque terrorista porque yo fui a la guerra para luchar contra los terroristas y estoy viendo lo mismo aquí... para mí, en mi opinión personal, es un ataque terrorista".