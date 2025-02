Cesan a dos enfermeros australianos tras amenazar con matar a pacientes israelíes

Publicado por Juan Peña Verificado por 12 de febrero, 2025

Las autoridades australianas han cesado a dos trabajadores de un hospital de Nueva Gales del Sur que profirieron amenazas online contra pacientes israelíes. Esta polémica surgió después de que un youtuber israelí subiera a internet el momento en el que dos enfermeros le amenazan y aseguran que han matado a pacientes israelíes en su hospital.

El video fue subido a redes por el creador de contenido Max Veifer, quien grababa sus encuentros con gente a través de una aplicación de videollamadas aleatorias. En estas aplicaciones, un modelo de reparto aleatorio pone en contacto por videollamada a dos usuarios, que pueden charlar entre sí.

El youtuber es conocido por subir a redes este tipo de contenido polémico, en el cual a menudo mantienen confrontaciones con otros usuarios de la aplicación de videollamadas.

Cuando Veifer se presenta a los dos enfermeros, que parecen estar en una pausa de trabajo, estos comienzan a proferir algunas amenazas y expresiones en árabe. Medios australianos los han identificado como Ahmad Rashad Nadir y Sarah Abu Lebdeh. Se ha confirmado que ambos son trabajadores sanitarios del hospital de Bankstown, en el suroeste de Sídney.

"Me molesta mucho que seas israelí", aseguró el enfermero al creador de contenido, antes de decirle que cuando muera irá al infierno. Veifer pregunta al hombre y a la mujer qué harían si un israelí acudiera a su hospital, y la mujer responde: "No los trataré, los mataré". El primer enfermero añade que "no tiene ni idea de cuántos [israelíes] han venido a este hospital y los he enviado a Jahannam [infierno]. Literalmente los envié a Jahannam".

Junto a esto, la enfermera también encadenó varios segundos de insultos al creador de contenido, que fueron censurados en el video por su violencia.

El Gobierno toma medidas

El ministro de Sanidad de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, inició una investigación tras la publicación del video, lo que llevó al cese de los dos empleados del hospital. "Todo el vídeo, de principio a fin, me preocupa... el hecho de que eligieran hacer esto de uniforme, que eligieran hacer esto mientras deberían haber estado atendiendo a pacientes", dijo Park.

Park declaró que tanto la Policía como la Comisión de Quejas sobre la Atención Sanitaria de Nueva Gales del Sur investigarían el incidente. Añadió que "los enfermeros tienen una junta y un estándar clínico al que están registradas. Así que, en primer lugar, es obvio que se han infringido completamente".

De momento, el abogado de uno de los enfermeros ha declarado que su representado pide disculpas a la comunidad judía y que se siente avergonzado por sus palabras. No le constan antecedentes penales.