La rapera Dank Demoss demanda a un conductor de Lyft por negarse a llevarla debido a su peso: "Mi vehículo es pequeño"

Una rapera conocida como Dank Demoss denunció a un conductor de la compañía Lyft por negarse a llevarla en su carro, diciéndole que no cabía. Demoss, de nombre Dajua Blanding, se define como una "rapera de talla grande". Ella misma habría dicho que pesa 489 lbs, según The New York Post.

"No tengo sitio, mi vehículo es pequeño", se puede oír al conductor en un video del suceso compartido por Demoss en redes sociales. "Puedo caber en este carro", replicó ella, indignada, a lo que el primero respondió: "Créeme, no puedes". Luego añadió que además de no caber, el peso de la artista dañaría las ruedas del vehículo.

En la misma grabación se puede oír al conductor pidiendo disculpas, asegurando que le devolvería el importe del viaje y recomendándole que se pidiera un Uber XL, es decir un vehículo más grande.

Los abogados de la cantante afirman que el peso es una característica protegida en Michigan, por lo que negarle a alguien un servicio por aquel motivo es legalmente equivalente a hacerlo por su credo o raza.

"Lyft condena inequívocamente todas las formas de discriminación-creemos en una comunidad donde todos son tratados con igual respeto y amabilidad mutua", sostuvo por su parte la compañía en un comunicado a FOX. "Nuestras directrices comunitarias y términos de servicio prohíben explícitamente el acoso o la discriminación".