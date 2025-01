Un nuevo incendio en Los Ángeles obliga a evacuar a miles de personas

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 23 de enero, 2025

Los Ángeles sigue sin respiro. Tras dos semanas de intensas llamas, con miles de acres y estructuras devoradas, un nuevo incendio forestal avanzó por el condado este miércoles.

Las llamas se desataron a unos 60 kilómetros de L.A., y en poco más de ocho horas se propagaron unos 9.000 acres. Su causa se encuentra bajo investigación.

Bautizado "incendio Hughes", obligó a miles de evacuaciones en las últimas horas. También llevó al cierre de carreteras y a la apertura de un refugio de evacuación en el gimnasio del College of the Canyons. El centro de enseñanza público suspendió todas sus asignaturas en el campus y anunció la postergación de actividades deportivas.

La madrugada del miércoles el incendio Hughes había cubierto más de 10.176 acres y se encontraba un 14% contenido. Su rápido crecimiento se debió a los vientos fuertes y secos de Santa Ana, que volvieron a tomar fuerza esta semana, combinados con una baja humedad y la falta de precipitaciones.

¿Qué son los vientos de Santa Ana y por qué son clave en estos incendios?

Los incendios de Los Ángeles se ven favorecidos por los vientos de Santa Ana, un fenómeno meteorológico que seca las colinas al punto de la inflamación. Estos fuertes vientos aparecen cuando el aire frío se acumula en los estados de Nevada y Utah, vecinos de California. A medida que esta masa de aire se dirige hacia el oeste y luego por las montañas californianas, se calienta y se seca. Según explica AFP, los vientos de Santa Ana pueden crear las condiciones para mortales incendios forestales o para atizarlos cuando ya han ganado fuerza, al secar la vegetación.



Es es lo que ha sucedido en esta ocasión, tanto con el primer incendio, el de Palisades, como con este último. La fuerza del viento hizo volar las llamas y avivó brasas calientes hacia la vegetación seca pero que estaba aún intacta.



Los vientos de Santa Ana soplan por lo general entre septiembre y mayo, por series de varios días. Cuando se forma un sistema de alta presión sobre los desiertos del este de California, empuja el aire hacia la costa del Pacífico. A medida que desciende el aire por las montañas de Santa Ana y de Sierra Nevada sopla por los valles, se comprime, se calienta y se vuelve más seco.



Parte de los incendios

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) extendió un alerta roja hasta la mañana del viernes en la región de Los Ángeles y el vecino condado de Ventura, con resequedad y vientos de hasta 100 kilómetros por hora que seguirían soplando durante el jueves, según AFP.

"La situación permanece dinámica, y continua siendo difícil contener el fuego", dijo en rueda de prensa Anthony Marrone, jefe del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación que impactan a unas 31.000 personas. Otros tantos están bajo advertencia. De momento, se registraron unas 28 muertes en los distintos incendios que azotan la zona desde inicios de mes.

Incendios en California la madrugada del juevesfire.ca.gov/VOZ.

Los servicios de rescate lograron avanzar en la contención de los dos incendios más devastadores. El incenido Palisades, que incineró más de 23.448 acres, está controlado en un 70%, según las autoridades. Mientras que el incendio Eaton se encuentra contenido en un 95% tras haberse expandido más de 14.000 acres.

Desde el fin de semana algunos vecinos de las áreas afectadas por estos últimos pudieron volver a sus hogares y comercios, o lo que queda de ellos. Alguna de las viviendas engullidas por las llamas pertenecían a estrellas de Hollywood como la celebrity Paris Hilton y la actriz Mandy Moore, de This is Us.