Famosos que nos dejaron en 2024: un repaso a las despedidas del año

Publicado por Juan Peña Verificado por 29 de diciembre, 2024

Acaba el año 2024 y con él se van también muchos nombres de la escena cultura, política y deportiva de los Estados Unidos y de la escena internacional. Desde el gran actor Donald Sutherland hasta la eterna Maggie Smith o incluso el expresidente chileno Sebastián Piñera.

Voz Media repasa algunos de estos óbitos que han marcado el año.

Silvia Pinal, ícono del cine y la televisión en México

Silvia Pinal fue una de las grandes figuras de la Época de Oro del Cine Mexicano. Con una carrera que abarcó más de seis décadas, la actriz dejó una huella imborrable tanto en el cine, como en el teatro y la televisión. Su talento la llevó a trabajar con figuras legendarias como Pedro Infante, Antonio Aguilar y el director Luis Buñuel, quien le otorgó tres de sus papeles más emblemáticos en los años 60: Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965).

La actriz mexicana Silvia PinalIvan García / AFP

Liam Payne, miembro de One Directo

Integrante de la boyband One Direction. Junto al grupo, lanzó cinco álbumes número uno y realizó giras internacionales. En su carrera como solista, debutó con el sencillo Strip That Down en 2017, que alcanzó el top 10 en varias listas globales. Su muerte en un hotel de Buenos Aires, Argentina, dejó muchas incógnitas y el final de sus días estuvo opacado por problemas de adicción a las drogas.

Liam PayneAFP

Neale Fraser, ganador de 19 Grand Slams

Una leyenda indiscutible del tenis, Neale Fraser fue campeón de 19 torneos de Grand Slam, incluyendo individuales, dobles y dobles mixtos. Reconocido por su imponente servicio y su dominio en la red, Fraser marcó una época dorada en el tenis australiano. Más allá de sus logros en la cancha, se le recuerda como un caballero del deporte y un líder que inspiró a nuevas generaciones como capitán de la Copa Davis de Australia.

El entrenador Neale Fraser levanta el trofeo con los jugadores mirandoCordon Press

Ricardo 'Rico' Carty, leyenda del béisbol

Apodado “El hombre de la sonrisa eterna”, el dominicano Rico Carty fue una figura destacada en el béisbol de las Grandes Ligas. Reconocido por su habilidad con el bate, fue campeón de bateo en 1970 con un impresionante promedio de .366. A pesar de enfrentarse a lesiones y adversidades, su pasión por el deporte lo mantuvo en la élite durante años.

Rico Carty durante una entrevistaYouTube / Abriendo Podcast

Song Jae-rim, actor surcoreano

Actor surcoreano conocido por su versatilidad y su carisma en pantalla. Se destacó en series populares como Moon Lovers y Unkind Women, ganándose el cariño de una audiencia global. Song fue más que un actor; se convirtió en un referente del entretenimiento coreano en su expansión internacional.

El actor Song Jae-rim en un eventoYouTube / Korea Now

Mitzi Gaynor, estrella de 'South Pacific'

Actriz, cantante y bailarina estadounidense que protagonizó varias películas musicales en los años 50 y 60. Su rol más destacado fue en South Pacific (1958), adaptación del musical de Rodgers y Hammerstein. También realizó espectáculos en vivo y especiales de televisión que le valieron múltiples nominaciones a premios Emmy

Mitzi Gaynor en la alfombra roja del estreno de "Funny Girl"Cordon Press

Dikembe Mutombo, defensa estelar de la NB

Basquetbolista congoleño que jugó 18 temporadas en la NBA. Fue cuatro veces elegido Mejor Defensor del Año y lideró la liga en bloqueos durante cinco temporadas. Integró el equipo All-Star en ocho ocasiones. Fuera de las canchas, fundó una organización benéfica que construyó hospitales en África y apoyó iniciativas educativas. En 2015 fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto.

Dikembe Mutombo, en su época en los 76ersAFP

Maggie Smith, ganadora de dos Óscar

Actriz británica con una carrera de más de 60 años en teatro, cine y televisión. Ganó dos premios Óscar por The Prime of Miss Jean Brodie (1969) y California Suite (1978). En teatro, recibió múltiples premios Tony y Olivier. Su papel como Minerva McGonagall en la saga Harry Potter y Violet Crawley en Downton Abbey la acercaron a nuevas generaciones de espectadores.

Maggie Smith, en una imagen de archivo en 2012.AFP

Alain Delon, mítico actor francés



Actor francés que protagonizó clásicos del cine europeo como El silencio de un hombre (1967) y Rocco y sus hermanos (1960). Comenzó su carrera en los años 50 y se consolidó como una de las figuras más importantes del cine francés. Trabajó con directores como Luchino Visconti y Jean-Pierre Melville.

Alain DelonCordon Press

Shelley Duvall, actriz de 'El resplandor'

Actriz estadounidense conocida por sus roles en películas como El resplandor (1980) y 3 Women (1977). Colaboró frecuentemente con el director Robert Altman en películas como Nashville y Popeye. En los años 80, creó la serie infantil Faerie Tale Theatre. Tras su retiro, fue reconocida por su singular aporte al cine independiente y de autor.

Shelley DuvallAFP

Donald Sutherland, 60 años de dedicación al cine

Actor canadiense que apareció en más de 150 películas a lo largo de seis décadas. Protagonizó éxitos como MASH (1970), Klute (1971) y Los juegos del hambre. Recibió un Óscar honorífico en 2017 por su contribución al cine. También participó en producciones televisivas, como Citizen X, por la que ganó un Globo de Oro.

Donald SutherlandCordon Press

Françoise Hardy, icono del pop francés

Cantante y compositora francesa que debutó en 1962 con el álbum Tous les garçons et les filles. Su estilo influyó en el movimiento yé-yé de los años 60. Grabó más de 30 álbumes en francés, inglés, italiano y alemán. Fue reconocida también como ícono de la moda, trabajando con diseñadores como Paco Rabanne.

Française HardyAFP

Alexei Navalni, opositor al régimen de Putin

Abogado y político opositor ruso que se convirtió en un crítico destacado del régimen de Vladimir Putin. Fue fundador de la Fundación Anticorrupción y lideró protestas masivas en Rusia. En 2020, sobrevivió a un envenenamiento atribuido al régimen ruso. Pasó años encarcelado por cargos considerados políticos por organizaciones internacionales. Recibió múltiples premios por su lucha a favor de la democracia. La prensa internacional le consideró como el único opositor real a Putin en Rusia.

Alexei NavalnyCordon Press

O.J Simpson, estrella caída en desgracia

Exjugador de fútbol americano que destacó como corredor con los Buffalo Bills en los años 70. Ganó el Trofeo Heisman en 1968 y fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 1985. En 1995 fue acusado y después absuelto en un juicio por el asesinato de su segunda esposa, Nicole Brown Simpson. Fue uno de los juicios más mediáticos de la década. Más tarde fue condenado por robo a mano armada en 2008.

OJ Simpson durante su juicioAFP

Peter Higgs, nobel creador de teoría de la partícula de Dios

Físico británico que en 1964 postuló la existencia del bosón que lleva su nombre. En 2012, su teoría fue confirmada tras los experimentos realizados en el CERN. Por este descubrimiento, recibió el Premio Nobel de Física en 2013. Fue profesor emérito de la Universidad de Edimburgo y dedicó su vida al estudio del modelo estándar de la física de partículas.

Peter HiggsCordon Press

Shannen Doherty, icónica actriz de 'Charmed'



Actriz estadounidense conocida por sus papeles en las series Beverly Hills, 90210 y Charmed. Comenzó su carrera a los 10 años y participó en producciones como Heathers. En años recientes, visibilizó su lucha contra el cáncer de mama, convirtiéndose en defensora de la concienciación sobre esta enfermedad.

Shannen Doherty en 2022Cordon Press

Sebastián Piñera, expresidente de Chile

Político chileno que fue presidente de Chile en dos periodos (2010-2014 y 2018-2022). Su mandato incluyó avances económicos, pero también estuvo marcado por las protestas de 2019, que llevaron a un cambio en el Gobierno además de una serie de plebiscitos por una reforme constitucional en Chile.

El expresidente chileno Sebastián PiñeraCordon Press

Quincy Jones, prodigio de la música

Productor, compositor y arreglista estadounidense con una carrera que abarca más de seis décadas. Produjo los álbumes más exitosos de Michael Jackson, incluyendo Thriller. Trabajó con artistas como Frank Sinatra y Ray Charles. Compuso más de 30 bandas sonoras de películas y recibió 28 premios Grammy.

Quincy Jones se despide del público en una foto de archivoAFP

Bela Karolyi, entrenador de estrellas

El famoso entrenador de gimnasia olímpica Bela Karolyi, quien dirigió a Nadia Comaneci hasta el primer "10 perfecto" de este deporte. El húngaro de origen rumano entrenó a Comaneci en la obtención del oro en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 y en los Juegos de Moscú de 1980.

Bela KarolyiAFP

Franz Beckenbauer, astro del fútbol

Apodado como El Káiser, Beckenbauer es considerado como el mejor jugador alemán de todos los tiempos. Fue el primer defensa en ganar dos Balones de Oro, además de ser campeón como jugador del Mundial 1974 y de la Eurocopa 1972 y como entrenador de la selección alemana del Mundial 1990.

Franz BeckenbauerAFP

Alberto Fujimori, exmandatario de Perú

Alberto Fujimori gobernó Perú desde 1990 hasta 2000. Su presidencia estuvo marcada por una serie de reformas económicas y políticas que, según sus partidarios, estabilizaron el país durante una crisis económica severa. El mismo Gobierno cayó en una serie de prácticas autoritarias muy criticadas, después de disolver el Parlamento y el Poder Judicial.