El número de personas sin hogar en EEUU se disparó un 18% en 2024

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 27 de diciembre, 2024

Estados Unidos registró en 2024 un aumento del 18.1% en el número de personas sin hogar, un incremento notable con respecto al 2023, cuando la indigencia creció en un 12%.

El incremento se debe en gran medida a la escasez de viviendas asequibles, las catástrofes naturales que perjudicaron a diversos estados y poblaciones, la crisis migratoria, el alto consumo de drogas duras y los resultados de políticas regulatorias contraproducentes que provocaron una crisis sistemática de indigencia en estados como grandes como California, el estado con más 'sintecho' en todo el país.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU (HUD, por sus siglas en inglés) informó que, según los recuentos exigidos por el Gobierno federal, en enero se contabilizaron más de 770.000 personas sin hogar, una cifra que no es del todo exacta, pues se obvian por tecnicismos a algunas personas y no incluye a las que, por ejemplo, se alojan con amigos o familiares porque no tienen un lugar propio.

El HUD dice que el aumento del 18% en 2024, sumado al 12% previo en 2023, se debe especialmente a los altos precios de los alquileres y al impacto que tuvo la finalización de los programas de ayuda del Gobierno durante la pandemia.

Los críticos de los programas de ayuda también cuestionan que los subsidios gubernamentales hasta el momento solo han servido para paliar el impacto negativo del sinhogarismo, pero sin abordar las verdaderas causas de la crisis de indigencia.

En 2023, al igual que 2024, hubo muchas personas que se quedaron sin hogar por primera vez y las cifras globales representan a 23 de cada 10.000 personas en EE.UU., siendo las personas negras las más afectadas dentro de este fenómeno.

De acuerdo con el informe del HUD, una de las tendencias más preocupantes es el aumento de casi el 40% del número de familias sin hogar, un aspecto que se vio especialmente trastocado con la llegada de inmigrantes ilegales a las grandes ciudades. De hecho, en trece de las comunidades más afectadas por la llegada en masa de inmigrantes, como Denver, Chicago y Nueva York, el número de indigentes creció con notabilidad, mientras que en las 373 comunidades restantes el aumento fue inferior al 8%.

Otro aspecto preocupante es el de los niños que se quedaron sin hogar por una sola noche. De acuerdo con el informe, 150.000 niños estuvieron sin techo por una noche en 2024, lo que representa un aumento del 33% con respecto al 2023.

“El aumento del número de personas sin hogar es la trágica, aunque previsible, consecuencia de la escasa inversión en los recursos y las medidas de protección que ayudan a las personas a encontrar y mantener una vivienda segura y asequible”, dijo en un comunicado Renee Willis, directora general interina de la National Low Income Housing Coalition. “Como han advertido defensores, investigadores y personas con experiencia vivida, el número de personas que experimentan la falta de vivienda sigue aumentando a medida que más personas luchan por pagar los altísimos costos de la vivienda”.

Sin embargo, dentro de las malas noticias con el aumento del sinhogarismo, también existe un dato esperanzador, y es que el número de personas sin hogar entre los veteranos continuó reduciéndose en 2024, descendiendo un 8% en el año.