El sospechoso de quemar viva a una mujer en Nueva York entró ilegalmente al país tras ser deportado

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 23 de diciembre, 2024

El inmigrante guatemalteco acusado de prenderle fuego a una mujer mientras dormía en el metro de Nueva York fue deportado en 2018 tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera de Arizona.

Según Marie Ferguson, portavoz de Inmigración y Control de Aduanas, Sebastin Zapeta, de 33 años, fue arrestado el 1 de junio de 2018 por la Patrulla Fronteriza en Sonoita, Arizona, y deportado días después durante la Administración Trump.

A pesar de ello, Zapeta volvió a ingresar al país de manera ilegal y se trasladó hacia el norte, estableciéndose en Nueva York. Aunque no está claro cuánto tiempo permaneció en la ciudad antes del ataque, se sabe que en abril de 2023 residía en un hotel habilitado como refugio para migrantes y financiado con fondos públicos. Registros adicionales revelan que Zapeta utilizó la dirección de un refugio en Randall’s Island al recibir una multa de tránsito ese mismo año, lo que confirma su vínculo con el sistema de albergues de la ciudad.

Ferguson añadió que, una vez que Zapeta sea formalmente acusado y se determine su lugar de detención, la Oficina de Operaciones de Detención y Remoción emitirá una orden migratoria en la instalación del Departamento de Policía de Nueva York donde se encuentre bajo custodia.

Un ataque atroz en el metro

El ataque ocurrió el pasado domingo en la estación de metro Coney Island-Stillwell Avenue. Según la policía, el sospechoso observó a la víctima, una pasajera dormida, antes de presuntamente rociarla con un líquido inflamable y prenderle fuego.

La víctima fue declarada muerta en el lugar, pero los fiscales de Brooklyn están esperando los resultados de la autopsia para determinar si las quemaduras fueron la causa directa de su fallecimiento, lo que permitiría presentar cargos de asesinato.

El fiscal Eric González condenó el crimen y prometió justicia en un comunicado. “La depravación de este horrible crimen está más allá de toda comprensión, y mi oficina está comprometida a llevar al perpetrador ante la justicia”, declaró. También aseguró que su equipo trabajará para garantizar que el caso sea procesado con todo el peso de la ley.

No obstante, la oficina del fiscal del distrito del condado de Kings informó este lunes que aún no tienen un cronograma definido para presentar cargos y no prevén una comparecencia ante el tribunal en el transcurso del día.