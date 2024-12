Blake Lively demanda a Justin Baldoni por presunto acoso sexual

Blake Lively, durante la premiere de 'It Ends With Us' Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 23 de diciembre, 2024

La actriz Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni -director de la última película que protagoniza la intérprete, It Ends With Us- en la que le acusa de acoso sexual y de montar una campaña de desprestigio contra ella.

La defensa de Baldoni -quien también es protagonista del filme- aseguró que las acusaciones de Lively son "categóricamente falsas, escandalosas e intencionadamente salaces", en declaraciones recogidas por Deadline.

La actriz, quien saltó a la fama por protagonizar la serie de éxito Gossip Girl (2007-2012), alegó que Baldoni se aprovechó de su posición para acosarla sexualmente, incluyendo supuestos besos no consentidos, además de llevar a cabo "un esfuerzo coordinado para destruir su reputación".

Lively recibió el apoyo de compañeros de profesión como Gwyneth Paltrow, Amy Schumer o Paul Feig.

La primera consecuencia contra Baldoni no tardó en llegar. Pese a que todavía no hay sentencia ni condena, la agencia que le representa WME, ha decidido despedirle, según informó The Hollywood Reporter.