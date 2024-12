San Francisco contrata a una "activista gorda" para dar orientación a los ciudadanos sobre el "estigma del peso"

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 18 de diciembre, 2024

La ciudad de San Francisco (California) contrató como consultora del Departamento de Salud Pública a Virgie Tovar, una activista con sobrepeso, que se encargará de prevenir lo que denominan el "estigma del peso" (promoviendo políticas que prioricen la la "neutralidad del peso").

Tovar fue quien anunció la noticia en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 82.000 seguidores:

"Estoy trabajando con un equipo del Departamento de Salud Pública de San Francisco como consultor sobre estigma y neutralidad de peso (...) Estoy INCREÍBLEMENTE orgullosa de servir a la ciudad a la que he llamado hogar durante casi 20 años de esta manera. Esta consultoría es un sueño hecho realidad, y mi mayor esperanza y creencia es que la neutralidad del peso será el futuro de la salud pública".

Sin embargo, la noticia ha generado críticas por parte de quienes cuestionan el gasto público en este tipo de iniciativas. Algunos señalan que San Francisco enfrenta desafíos -como la crisis de los homeless y el aumento de la delincuencia- que no se están atendiendo como deberían.

"Nací como una persona gorda en una cultura que odiaba la grasa"

Tovar -autora de libros como You Have the Right to Remain Fat (tienes derecho a permanecer gordo)- ha sido figura de referencia en el activismo del sobrepeso, abogando por la eliminación de dietas -que en muchas ocasiones son necesarias debido a problemas de salud-. En una entrevista previa, mencionó que su activismo nació de experiencias personales:

"Nací como una persona gorda en una cultura que odiaba la grasa (...) Me enfermé tratando de perder peso. Incluso cuando me estaba esforzando al máximo, no estaba ni cerca de un peso en el que la gente dijera que era normal. Este trabajo se sentía como la única manera en que podía sobrevivir. Ya no iba a vivir una vida de vergüenza".

Aunque no se ha revelado cuánto se le pagará por su trabajo, los críticos piden mayor transparencia sobre el uso de fondos públicos en esta consultoría. Ya que, muchos creen que podrían haber prioridades en el uso de los mismos.