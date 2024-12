Los fiscales de Manhattan suman un nuevo cargo contra Luigi Mangione: asesinato como acto de terrorismo

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 17 de diciembre, 2024

Luigi Mangione fue formalmente acusado el pasado 4 de diciembre por el asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare. El joven de 26 años es el principal sospechoso de la causa que investiga la muerte del empresario nacido en Iowa. En las últimas horas, los fiscales de Manhattan sumaron nuevos cargos en su contra, entre los que resalta el de asesinato como acto de terrorismo.

En total, Mangione enfrenta once cargos por supuestamente asesinar a sangre fría a Thompson, a quien le dispararon en las calles de Manhattan en la mañana del 4 de diciembre. Karen Friedman Agnifilo, abogada del joven de 26 años, se negó a realizar comentarios sobre los nuevos cargos que enfrenta su cliente.

Jessica Tisch, comisionada de Policía en Nueva York, le respondió el martes a aquellos que mostraron simpatía por las acciones de Mangione en las redes sociales.

"Permítanme decirlo claramente: No hay heroísmo en lo que hizo Mangione. No celebramos los asesinatos y no ensalzamos la muerte de nadie, y cualquier intento de racionalizar esto es vil, imprudente y ofensivo para nuestros principios de justicia profundamente arraigados", afirmó.

¿Qué significa "asesinato como acto de terrorismo"?

De acuerdo con la ley del estado de Nueva York, una persona puede ser acusada de este delito si cometió asesinato "con la intención de intimidar o coaccionar a una población civil, influir en las políticas de una unidad de gobierno mediante intimidación o coacción y afectar a la conducta de una unidad de gobierno mediante asesinato, atentado o secuestro".

"Fue un asesinato aterrador, bien planificado y dirigido con la intención de causar conmoción, atención e intimidación. Ocurrió en una de las partes más bulliciosas de nuestra ciudad, amenazó la seguridad de los residentes locales y turistas por igual, viajeros y gente de negocios que acaba de comenzar su día", explicó Alvin Bragg, fiscal del distrito de Manhattan, en una rueda de prensa.

Uno por uno, todos los cargos que enfrenta Luigi Mangione