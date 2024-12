Publicado por Juan Peña Verificado por 17 de diciembre, 2024

Briana Boston, la mujer que fue acusada por amenazar con repetir el crimen que acabó con la vida del CEO de UnitedHealthcare ha logrado recaudar más de 55.000 dólares para su litigio en Lakeland, Florida.

Los hechos se remontan a la semana pasada, cuando la mujer mantuvo una acalorada discusión por teléfono con los agentes de su seguro médico, BlueShield BlueCross. Boston, una madre de tres hijos, recriminaba a la aseguradora su trato y falta de cobertura.

En dicha discusión, Boston llegó a mencionar las palabras grabadas en las balas con las que, semanas antes, el asesino de Brian Thompson acababa con la vida del CEO de UnitedHealthcare: "Delay, Deny, Depose". Junto a esto, Boston amenazó a los agentes de la aseguradora que con ellos también podrían acabar igual que Thompson.

Las palabras de Boston no fueron ignoradas. Agentes de Policía de la ciudad de Lakeland, Florida, donde reside Boston, se personaron en la vivienda de la mujer para cuestionarla acerca de la llamada con los agentes de la aseguradora. Después de esto, Briana Boston quedó bajo arresto por amenazar a los trabajadores de la aseguradora médica. Boston fue acusada con cargos relacionados con amenazas de atentado.

El juez le impuso una fianza de 100.000 dólares, dando por buena la versión de las fuerzas del orden, que , debido al contexto actual en el país, consideraron las amenazas de Boston como serias. La madre de tres hijos aseguró que no es una amenaza para nadie y que no posee armas de fuego. La Fiscalía del 10º Circuito Judicial aún no ha indicado si procesará a Boston por la acusación original.

La juez confinó a Boston a arresto domiciliario y monitorización por GPS. Se le permite abandonar el domicilio para ir al trabajo, comparecer ante el tribunal, acudir a citas con abogados y médicos, ir a la iglesia y hacer una compra semanal.

El caso de Briana Thompson ha llegado a afectar a un buen número de personas y ha tenido repercusión en los medios de comunicación. Tal y como se puede consultar en el portal web de recogidas de fondos, los allegados de Boston han logrado recaudar más de 55.000 dólares - en el momento de redacción de esta nota- para su defensa legal en este caso.

En el portal de recogida de fondos, la sección de comentarios está repleta de mensajes de apoyo a Briana Boston y a su familia. Muchos otros mensajes son de ciudadanos que cuentan sus malas experiencias con las compañías de seguros médicos.

Los mensajes de crítica son otro testimonio del apoyo al caso de Luigi Mangione, único sospechoso por el momento de asesinar al CEO de UnitedHealthcare a principios del mes de diciembre. Redes sociales como TikTok o incluso foros como Reddit están repletos de alegatos que aplauden el asesinato a sangra fría de Thompson.