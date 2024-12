Fallece la actriz Jill Jacobson a los 70 años

Publicado por Israel Duro Verificado por 16 de diciembre, 2024

La actriz Jill Jacobson, conocida especialmente por sus papeles en Star Trek Next Generation y Falcon Crest falleció "tras una larga enfermedad" a los 70 años. La intérprete, que también ejerció la portavocía de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, reveló a principios de año que había superado su batalla contra una enfermedad contra la que llevaba dos años y medio luchando.

En un comunicado, de despedida, la familia la recordó como "hermosa, enérgica y positiva hasta el final", y aseguró que "será profundamente echada de menos por numerosos familiares, amigos y sus queridos perros, Benny y Kowalski".

Detective Jones en 'Falcon Crest', Vanessa en 'Star Trek'

Jacobson se hizo conocida por el público por su papel como la detective privada Erin Jones en 22 episodios de Falcon Crest. En esa época también también dio vida a Larue Wilson en la comedia estadounidense The New Gidget.

Posteriomente, su papel como Vanessa en Star Trek: The Next Generation (1989), le abrió la puerta de la saga de ciencia ficción. En la cuarta temporada de la serie Star Trek: Deep Space Nine (1996), encarnó a Chalan Aroya.

Además, participó en series como Hung, Newhart, Castle, ¿Quién es el jefe?, Quantum Leap, Crazy Like a Fox, Arliss y Murphy Brown. También tuvo una pequeña aparición en Splash, la película de Ron Howard de 1984. En los últimos años, Jacobson participó con frecuencia en The Improv y The Comedy Store de Los Ángeles, donde actuó como monologuista durante años.