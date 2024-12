La familia de Luigi Mangione, "conmocionada y devastada"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 11 de diciembre, 2024

La familia de Luigi Mangione -el presunto asesino del CEO de UnitedHealth, Brian Thompson- emitió sus primeras declaraciones públicas tras producirse la detención en un momento en el que el proceso judicial contra el acusado avanza.

Nino Mangione, delegado del condado de Baltimore (Maryland) y pariente del presunto asesino, compartió las primeras palabras de la familia a través de su perfil en X.

"Lamentablemente, no podemos hacer comentarios sobre las noticias relativas a Luigi Mangione. Sólo sabemos lo que hemos leído en los medios de comunicación. Nuestra familia está conmocionada y devastada por la detención de Luigi. Ofrecemos nuestras oraciones a la familia de Brian Thompson y pedimos a la gente que rece por todos los implicados", escribió la familia.

Un perfil de Instagram -que parece ser el de la hermana de Mangione- publicó una imagen del acusado con el texto "rezando por ti".

Quien está siendo más explicativo con sus palabras es el abogado de Mangione. Después de una primera audiencia, Thomas Dickey dijo que pese a que, por el momento, su cliente haya renunciado a ser enviado a Nueva York, es algo que puede producirse pese a que estén tratando de evitarlo.

Además, Dickey señaló que no vio "ninguna evidencia" de que Mangione sea el asesino. "Hasta el momento no he visto ninguna prueba, así que ni siquiera estoy al tanto de los cargos que se le imputan", dijo el abogado, añadiendo que está "satisfecho" con la relación que ha establecido con su cliente.

Thompson fue asesinado el 4 de diciembre en Manhattan. Los primeros reportes policiales indicaron que el CEO de UnitedHealthcare se encontraba frente al hotel Hilton para asistir a una conferencia cuando un hombre con el rostro tapado le tiroteó y huyó