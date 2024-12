Un juez rechaza la oferta de 'The Onion' por InfoWars

Publicado por Israel Duro Verificado por 11 de diciembre, 2024

El juez concursal Christopher López rechazó la oferta de la empresa matriz de The Onion para comprar el grupo mediático de Alex Jones, incluido el sitio web Infowars, al fallar que el proceso de subasta era injusto. En la sentencia se apunta que la de Global Tetrahedron no era la mejor oferta y se le proclamó ganador de la subasta por error de un administrador judicial.

El juez apunta en su fallo que "no creo que sea suficiente dinero" por lo que "no voy a aprobar la venta". Aún no está claro cómo continuará el proceso, puesto que López se mostró contrario en su sentencia a que se celebre una subasta. La decisión quedará en manos de Christopher Murray, el fideocomisario que supervisó el proceso que ha sido anulado.

López aseguró que Murray "actuó de buena fe" en la organización de la subasta inicial, pero criticó la falta de transparencia del proceso. Asimismo, apuntó que el administrador debería haber dado a un licitador rival asociado con Jones otra oportunidad de mejorar su oferta puesto que "Tienes que arañar y arañar y conseguir todo lo que puedas" para los acreedores de Jones. Al fallar en este punto Murray, el juez considera que "el proceso se vino abajo".

Una segunda propuesta ofrecía el doble de dinero en efectivo

La propuesta presentada por Global Tetrahedron incluía dos partes: Un pago de 1,75 millones de dólares en efectivo y un compromiso no monetario por parte de algunos de los acreedores del caso de quiebra -familias del tiroteo de Sandy Hook- de renunciar a los ingresos que normalmente recibirían de la venta. Algunas de las familias se asociaron con The Onion en su oferta. El fideicomisario valoró la oferta en un total de 7 millones de dólares.

Sin embargo, un licitador rival asociado con Jones, First United American Cos, ofrecía el doble, es decir 3,5 millones de dólares en efectivo. Se trata de una una compañía de responsabilidad limitada con vínculos con el negocio de suplementos dietéticos de Jones. Esta propuesta contaba con el visto bueno del propio Jones.

"Ni siquiera creo que los 3,5 millones de dólares sean suficientes"

El abogado de esta propuesta, Walter Cicack, aseguró que su cliente debía ganar porque "el efectivo es el efectivo" mientras que la segunda parte de la oferta de Global Tetrahedron consistía en "moneda amorfa, no en efectivo".

López dijo que un proceso diferente podría haber hecho ganar más dinero a los acreedores, incluidas las familias de Sandy Hook. "Ni siquiera creo que los 3,5 millones de dólares sean suficientes", dijo

Las ofertas presentadas no cubren, ni de lejos, la multa de casi 1.500 millones de dólares que los tribunales condenaron a Jones a pagar por difamación a las familias de las víctimas del tiroteo de la escuela de Sandy Hook en 2012 y que llevaron al magnate a solicitar la declaración de bancarrota.