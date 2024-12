Una defensora de 'desfinanciar a la policía' se queja de que los agentes "no han hecho nada" tras haber sido robada

Darcie Bell presentó un informe policial por el robo y criticó a las autoridades por no recuperar sus bienes. En comentarios al 'New York Post', expresó: "¡No he encontrado mi mie***! ¡Los policías no hicieron una mie***! ¡U-Haul me obligó a presentar un pu** informe policial!".