Alan Dershowitz formará un equipo para defender a los líderes israelíes ante la CPI

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 25 de noviembre, 2024

El reconocido abogado Alan Dershowitz anunció en un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal que está formando un equipo para defender al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant ante la Corte Penal Internacional (CPI) después de que este tribunal emitiera órdenes de arresto contra ellos por “crímenes de guerra” en la Franja de Gaza durante la guerra contra Hamás y otros grupos terroristas tras la masacre del 7 de Octubre.

Dershowitz, quien también se desempeñó como profesor en la Universidad de Harvard, calificó las acusaciones de “falsas” y afirmó que este caso no sólo se juzgará en un tribunal de La Haya, Países Bajos, donde se encuentra la sede de la CPI, sino que también “se juzgará en el tribunal de la opinión pública, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo”.

Dershowitz agregó que una gran cantidad de importantes abogados se han comprometido a unirse al equipo, como el exdirector del FBI Louis Freeh y Andrew Cuomo, ex fiscal general y gobernador de Nueva York, entre otros.

“Sostendremos que la CPI no tiene jurisdicción contra Israel, no sólo porque no es miembro, sino también porque el tratado que estableció ese tribunal le impide considerar casos contra cualquier país con un sistema judicial válido que esté dispuesto y sea capaz de investigar los presuntos crímenes”, indicó el abogado.

“Israel tiene uno de los mejores y más independientes sistemas jurídicos del mundo, uno que está dispuesto y es capaz de investigar a sus propios líderes. Los tribunales israelíes han condenado y encarcelado a un ex primer ministro, un expresidente y varios ministros. Hamás no tiene un sistema judicial de ese tipo”, agregó Dershowitz.

El abogado manifestó además que el equipo demostrará que las acciones de Israel en Gaza no violan las leyes internacionales ni las leyes de guerra.

Dershowitz también arremetió contra la intención de la CPI de “equiparar el terrorismo de Hamás, que asesinó, violó y secuestró a aproximadamente 1.450 israelíes, en su mayoría civiles, con los esfuerzos de autodefensa de Israel para evitar la repetición prometida del 7 de Octubre”.

El abogado concluyó el artículo señalando que espera poder llevar justicia a Israel y sus líderes y “al imperio del derecho internacional, que está siendo deshonrado y destruido por la CPI” e instó a más especialistas a unirse al equipo.

Condenas en Israel y en el mundo a la decisión de la CPI



Después de que la CPI emitiera las órdenes de arresto, la Oficina de Netanyahu difundió un comunicado calificando la medida de "antisemita". Y agregó que "Israel rechaza vehementemente las acciones y acusaciones absurdas y falsas en su contra por parte de la Corte Penal Internacional, un organismo político parcial y discriminatorio".

La Oficina del primer ministro también dijo que la decisión fue tomada por "un fiscal jefe corrupto (Karim Khan) que intenta salvarse de graves acusaciones de acoso sexual, y por jueces parciales impulsados por el odio antisemita hacia Israel".

"Ninguna decisión antiisraelí impedirá al Estado de Israel defender a sus ciudadanos", añadió.

En el mundo hubo reacciones divididas respecto a la medida de la CPI. Las condenas más duras a la decisión fueron las expresadas por las autoridades de Estados Unidos, Hungría, República Checa y Argentina.

El presidente estadounidense Joe Biden sostuvo que “la solicitud del fiscal de la CPI de que se emitan órdenes de arresto contra dirigentes israelíes es indignante”. Y añadió: “Y quiero ser claro: más allá de lo que pueda insinuar el fiscal, no existe equivalencia alguna entre Israel y Hamás”, añadió el presidente.

“Siempre apoyaremos a Israel frente a las amenazas a su seguridad”, concluyó Biden.

El primer ministro húngaro Viktor Orbán invitó a Netanyahu a visitar su país y garantizó que su Gobierno no cumplirá la orden de arresto emitida por la CPI.

República Checa se unió a los repudios internacionales a la decisión de la CPI. El primer ministro checo Petr Fiala calificó la decisión de "desafortunada". Y agregó que la medida “socava su autoridad en otros casos cuando equipara a los representantes elegidos de un Estado democrático con los líderes de una organización terrorista islamista".

El Gobierno argentino fue uno de los primeros en condenar la decisión de la CPI. “Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población”, expresó en un comunicado el Gobierno presidido por Javier Milei. Y añadió que “criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional”.