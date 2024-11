Contundente advertencia de Sebastian Coe: "Corremos el riesgo de perder el deporte femenino"

Publicado por Israel Duro Verificado por 25 de noviembre, 2024

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) y leyenda del olimpismo Sebastian Coe advirtió del riesgo que supone para el deporte femenino la inclusión de hombres biológicos en estas competiciones. El exatleta, que tratará de conseguir la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI) en marzo, apuntó que debe ser el movimiento olímpico quien lidere esta batalla.

En una entrevista con AFP, Coe abogó por revisar las normas para admitir a las deportistas en las competiciones femeninas, en especial tras la controversia generada en el boxeo durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya como máxima autoridad del atletismo mundial el ganador de un oro olímpico en la carrera de 1.500 metros en Los Ángeles 84, es un firme defensor de la prohibir que deportistas trans puedan competir contra mujeres.

Coe, abanderado de la defensa de las deportistas

"No creo que se pueda tomar a la ligera en un deporte como el boxeo. Hay que tener unas normas claras, como en todos los deportes", apuntó Coe después de un evento de World Athletics en Budapest. Además, señaló que "las Federaciones Internacionales están esperando que el mundo olímpico genere ese marco. Se trata si se quiere de un asunto compartido, pero creo que el liderazgo y el impulso debe venir desde el movimiento olímpico".

"Si no protegemos el deporte femenino y si no tenemos una serie de normas claras y nada ambiguas sobre el tema, corremos el riesgo de perder el deporte femenino. Personalmente, como presidente de un deporte olímpico [el atletismo], no estoy preparado para que eso ocurra", sentenció.

El Atletismo ya prohíbe a los trans competir en competiciones femeninas

World Athletics, prohibió el año pasado que los atletas que hayan pasado una "pubertad masculina" participar en las competiciones femeninas de la clasificación mundial, por lo que los deportistas transexuales no pueden competir en pruebas femeninas de atletismo. Una decisión de la que no se arrepiente:

"Fue la decisión correcta entonces, es la decisión correcta ahora. Esas normas están aquí para quedarse, y si tenemos que defenderlas, lo haremos, y las defenderemos sobre la base de que es absolutamente vital que protejamos, que defendamos, que preservemos la categoría femenina".

Presidencia del COI

Su próximo objetivo es conseguir la presidencia del COI, algo para lo que que tendrá que afrontar un fuerte competencia. Sobre todo porque se está presionando para que una mujer lidere el COI, algo que nunca ha ocurrido, y la exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry es una de los siete aspirantes. Coventry tiene silla en el poderoso Comité Ejecutivo del COI pero Coe, miembro del COI desde 2020, confía en su proyecto.

"Tenemos que mirarnos a nosotros mismos como movimiento y preguntarnos si estamos aprovechando al máximo las experiencias y habilidades de colegas que, como yo, nos sentamos en sesiones y congresos. No estoy seguro de que lo estemos haciendo y no creo que tengamos las estructuras adecuadas para permitir eso de una manera óptima".

Coe ha hecho algunos enemigos con su postura inflexible de vetar a los rusos en el atletismo, primero por los escándalos de dopaje y luego por el ataque de Moscú contra Ucrania. Con el actual presidente, Thomas Bach, el COI ha ido orquestando en los últimos meses el regreso de los rusos y bielorrusos al deporte mundial mediante un sistema de bandera neutral, pero Coe se mostró inflexible y mantuvo el veto en el atletismo de París 2024.

Los puntos claves de su mandato, en caso de ser elegido

En el caso de ser elegido, Coe dice que efectuará consultas más amplias sobre los asuntos clave. "Quiero asegurarme, si me convierto en presidente [del COI], de crear estructuras que permitan que la voz de los miembros no solo sea escuchada, sino que sea tenida en cuenta", dijo. Eso incluiría "una Junta Directiva que responda ante los miembros y una oficina presidencial que esté en contacto con las partes interesadas".

Los siguientes Juegos Olímpicos de verano serán en Los Ángeles (Estados Unidos) en 2028 y en Brisbane (Australia) en 2032. Arabia Saudita, que albergará el Mundial de fútbol en 2034, apunta también a buscar la sede olímpica. Para la cita de 2036 también peleará una potencia emergente como India.

"Necesitamos llevar nuestro deporte a nuevas regiones y territorios, que lleven el deporte al mayor número posible de jóvenes", destacó. "No voy a cerrar los ojos a cualquier país, en cualquier continente, que quiera albergar nuestros eventos. Animaré activamente a la competición entre ciudades que tengan la ambición y el deseo, y cuyos intereses se alineen con los nuestros, ya sea Arabia Saudita, India o cualquier lugar del mundo", apuntó.