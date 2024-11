Fallece el legendario músico y productor Quincy Jones a los 91 años

Publicado por Israel Duro Verificado por 4 de noviembre, 2024

Quincy Jones, el talentoso todoterreno de la música, falleció en su domicilio el pasado domingo a los 91 años rodeado de su familia, según informó su publicista, Arnold Robinson. Jones deja un legado de reconocidas colaboraciones con los mejores artistas de diversas épocas y diversos registros como Frank Sinatra, Michael Jackson o Ray Jones.

En un comunicado, los familiares del músico y productor confirmaron el deceso: "Esta noche, con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él".

De las bandas de Chicago a la cima de la música

La de Jones fue una vida de superación tan propias de Hollywood. Un joven negro lleno de talento pero inmerso en el mundo de las pandillas del South Side de Chicago que consiguió escalar hasta la cima del mundo del espectáculo. "Quise ser mafioso hasta que cumplí 11" años, dijo Jones en 2018 en un documental que retrató su carrera, dirigido por su hija, la actriz Rashida Jones. "Uno quiere ser lo que ve, y eso era todo lo que veía", afirmó.

Su vida cambió al mudarse a Seattle con su hermano. Allím Quincy descubrió su habilidad con el piano en un centro recreativo, y la historia de amor empezó. "Encontré otra madre", escribió en su autobiografía de 2001.

Una carrera llena de éxitos

Durante su carrera llegó a convertirse en uno de los primeros ejecutivos negros en triunfar en Hollywood, consiguiendo acumular un extraordinario catálogo musical con algunos de los momentos mejores momentos de la música estadounidense.

De hecho, en los mejores años de su carrera, era casi imposible encontrar a un aficionado a cualquier tipo de música que no tuviera como mínimo un disco con su nombre. Incluso era más difícil todavía que un ejecutivo relevante o un líder de la industria del entretenimiento no tuviera conexión de algún tipo con él.

Un todoterreno de la música

Sus grandes capacidades musicales y como empresario no dejaron ningún aspecto de la industria sin tocar. Compuso, tocó y, sobre todo, dirigió la producción de grandes éxitos creando un gran imperio musical. Jones Realizó giras con Count Basie y Lionel Hampton, arregló discos para Sinatra y Ella Fitzgerald, Aretha Franklin o Celine Dion compuso las bandas sonoras de Raíces y En el calor de la noche, organizó la primera toma de posesión del presidente Bill Clinton y supervisó la grabación de We Are the World, el disco benéfico de 1985 para paliar la hambruna en África.