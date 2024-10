La LPGA desoye a las jugadoras y permite al trans Hailey Davidson competir

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 22 de octubre, 2024

La Ladies Professional Golf Association (LPGA) ha desatendido las reclamaciones de 275 golfistas y permitirá al trans Hailey Davidson competir en el LPGA Qualifying Series, que se disputa esta semana.

Las demandantes remitieron una carta al LPGA con la que criticaron a la asociación por dejar a Davidson que participe contra ellas, alegando que es un "hombre biológico" cuyas capacidades físicas son superiores a las suyas, lo que le facilita "clasificarse, competir y ganar en el golf femenino".

"Un total de 246 jugadoras competirán esta semana en las LPGA Qualifying Series con la esperanza de conseguir su billete para la fase final de diciembre de la escuela de clasificación (Q-School) para ganarse la oportunidad de obtener una tarjeta de la LPGA", escrieron, en declaraciones recogidas por OutKick. "Entre las 246 jugadoras se encuentra la golfista transgénero Hailey Davidson, cuya inclusión puede alinearse con la actual política de género de la LPGA, pero no con la gran mayoría de sus compañeras competidoras".

"Todos sabemos que no puede haber igualdad de oportunidades deportivas para las mujeres sin una categoría femenina de golf separada. Sin embargo, la Ladies Professional Golf Association (LPGA) sigue propagando una política que permite a los atletas masculinos clasificarse, competir y ganar en el golf femenino, a pesar de que varios organismos deportivos nacionales e internacionales y legislaturas estatales rechazan cada vez más estas políticas injustas y parciales que perjudican a las atletas femeninas", añadieron.

La carta: "No hay forma de convertir a un hombre en mujer"

Las 275 demandantes fueron un paso más allá, asegurando que el género "es esencial para la integridad y la equidad del golf femenino", concluyendo con varios tecnicismos que fortalecen sus reclamaciones: "La ventaja masculina en la conducción de la bola se estima en torno a un 30% de ventaja en el rendimiento; se trata de una diferencia enorme en el contexto del deporte. Las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres afectan a la velocidad de la cabeza del palo y a la regulación de la consistencia en el contacto con la bola. Las mujeres tienen frecuencias cardiacas medias más elevadas y se enfrentan a mayores exigencias fisiológicas durante el juego, especialmente a grandes altitudes. Las diferencias anatómicas no se eliminan con la supresión de la testosterona masculina. No hay forma de convertir a un hombre en mujer. Ser mujer no se equipara a ser hombre con una reducción de la fuerza".

En enero, Davidson se impuso en el torneo femenino de Golf NXXT Women’s Classic. El resultado suscitó una oleada de críticas contra el NXXT Women's Pro Tour, que, meses después, acabó prohibiendo la participación de deportistas trans en categorías femeninas.

El caso de Davidson es uno más de la lista de deportistas trans que no solo participan en categorías femeninas, sino que ganan torneos. Exitosas deportistas como Martina Navratilova, Donna de Varona o Benita Fitzgerald Brown son algunas de las caras críticas con la participación trans en deportes femeninos.