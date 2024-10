Nuevos detalles en la muerte de Liam Payne: análisis toxicológicos revelan un cóctel de drogas

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 22 de octubre, 2024

Liam Payne (31) tenía crack, metanfetamina y "cocaína rosa" en la sangre cuando cayó desde el balcón de un hotel en Argentina, según detalles de un informe toxicológico preliminar trascendidos en las últimas horas a la prensa. La estrella pop, exintegrante de One Direction, murió la semana pasada tras precipitarse del hotel Casa Sur en Buenos Aires.

Los últimos análisis revelaron que estaba bajo la influencia de un cóctel de drogas conocido como "tusi" o "cocaína rosa", una mezcla de metanfetamina, ketamina y MDMA. Así lo confirmaron fuentes anónimas conocedoras de la autopsia realizada al artista, según revelaron TMZ y ABC News. También se encontró crack, cocaína y benzodiacepina.

ABC resaltó que "una pipa de aluminio improvisada para ingerir drogas" fue hallada en la habitación del artista. En imágenes de la habitación de Payne primero publicadas por medios locales, se pueden ver botellas vacías y restos de un polvo blanco (la Fiscalía había adelantado que algunas sustancias "a simple vista" parecían estupefacientes), además de destrozos en el mobiliario, como la pantalla de una televisión hecha añicos y quemaduras en la bañera.

El jefe de recepción del hotel llamó a la Policía poco antes de la muerte de Payne advirtiendo de esos destrozos: "Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y está rompiendo toda la habitación, necesitamos que manden a alguien por favor". El empleado también dijo entonces que la habitación tenía un balcón, expresando preocupación de que "haga algo que ponga en riesgo su vida".

Una autopsia realizada el mismo miércoles reveló "politraumatismos" y "hemorragia interna y externa". Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), dijo a los medios que el músico había sufrido un golpe mortal y que no hubo ni siquiera posibilidades de reanimarlo. Además, los investigadores reportaron que, por la posición en que fue encontrado, Payne parece no haber tenido reflejos para protegerse, por lo que habría estado en un estado de inconsciencia total o parcial.