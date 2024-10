Informe: el tráfico sexual de menores se triplicó durante la Administración Biden-Harris

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 15 de octubre, 2024

Bajo la Administración Biden-Harris, los trabajos forzados y el tráfico sexual infantil se han disparado hasta triplicar los niveles registrados durante el mandato de Donald Trump.

Un informe del medio The Free Press reveló que, desde 2021, se emitió una media de 1.837 Cartas de Certificación y Elegibilidad a menores al año, mientras que con Trump en la Casa Blanca, ese promedio era de 562. Concretamente, en 2021 se emitieron 1.143; en 2022, 2.226; y, en 2023, 2.148.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emite esas Cartas de Certificación y Elegibilidad a menores que huyen del tráfico sexual y solicitan ayuda federal.

Según el medio, muchos de los traficantes pertenecen a conocidas bandas criminales como el Tren de Aragua, a carteles mexicanos y a pandillas salvadoreñas y cubanas. Estos criminales mienten a jóvenes y menores -en su mayoría, mujeres-, prometiéndoles trabajos decentes en Estados Unidos, cuando en realidad las obligan a ejercer la prostitución y a realizar trabajos forzosos. De no hacerlo, amenazan a sus víctimas con matarlas a ellas y a sus familias.

Facebook o TikTok para publicar anuncios de prostitución

Para realizar su informe, The Free Press contactó con la fundación sin ánimo de lucro Shepherd's Watch, que se encarga de rastrear el proxenetismo para tratar de evitar que se cometa tráfico sexual infantil. Su directora, quien hizo llamarse Lisa para no revelar su nombre completo por miedo a represalias, denunció la falta de recursos para poder acabar con estas redes. "Las fuerzas del orden tienen poco personal y no dan abasto", dijo.

Al margen, Lisa señaló que los traficantes usan redes sociales tan populares como Facebook o TikTok para subir anuncios sobre las chicas a las que están obligando a prostituirse debido a la facilidad que les dan. También a través de OnlyFans, una conocida plataforma en la que está permitido publicar contenido sexual explícito. "Si quisiera, podría pedir una chica en 15 minutos. Es así de fácil", dijo.

La mayoría son inmigrantes

Los traficantes sexuales se aprovechan de los millones de personas -incluidos niños- que huyen de sus países de nacimiento en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Muchos de ellos provienen de países de Hispanoamérica, huyendo de las dictaduras y de la criminalidad.

"Sí. Casi todas las redes de tráfico sexual son ahora de chicas inmigrantes. Los anuncios explotaron en los tres primeros meses desde que se abrió la frontera. Empezamos a notar nuevos sitios y anuncios en español. Antes había muy pocos. Luego aparecieron sitios dedicados a chicas hispanas por todas parte", afirmó, añadiendo los anuncios de inmigrantes constituyen más del 90% del total.

Además, desde la fundación, se demanda que muchos anuncios dicen que las chicas son mayores de edad, cuando realmente son menores.