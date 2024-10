Dos adolescentes detenidos por la agresión grupal al exgobernador de NY David Paterson y su hijastro

Publicado por Israel Duro Verificado por 6 de octubre, 2024

La Policía de Nueva York detuvo a dos de los agresores del exgobernador del Empire State David Paterson y su hijastro Anthony Sliwa. Un tercero fue liberado al no participar en la agresión. Paterson y Sliwa fueron atacados por un grupo de personas, la mayoría adolescentes, mientras paseaban a la perra de la familia la noche del pasado viernes. Ambos pasaron la noche en observación en un hospital y fueron dados de alta en la mañana del sábado.

Agresión tras una discusión

El propio Paterson dio detalles de lo sucedido a la prensa. Todo comenzó cuando la pareja paseaba con la mascota familiar y vieron a un grupo de cinco adolescentes subiendo por la escalera de incendios. Sliwa les increpó e intercambiaron reproches. Unos 45 minutos después, volvieron a encontrarse, pero esta vez había adultos con ellos. De hecho, fue una mujer de unos 30 años quien lanzó el primer golpe:

"Tenemos una gran discusión sobre si deberían o no trepar por el edificio, sobre si es o no asunto nuestro, momento en el que una mujer que claramente es adulta, al menos de unos 30 años, entra en la situación y se enfrenta a mi hijastro hasta el punto de prácticamente empujarlo contra la ventana del McDonalds. Cuando empezó la pelea, ella dio el primer puñetazo. Otro adulto fue el segundo en dar puñetazos".

Sliwa recibió la peor parte por proteger al exgobernador

Tras comenzar la trifulca, Sliwa, hijo del fundador de los Ángeles Guardianes Curtis Sliwa y formado en artes marciales desde su infancia, trató de proteger al exgobernador, ciego y de 70 años, y consiguió mantener a raya a los agresores hasta que seis de ellos consiguieron derribarlo. El propio Paterson recibió varios golpes pero consiguió golpear a dos de los agresores.

"Cuando empezó la pelea, [Sliwa] me quitó a alguien de encima, pero entonces se convirtió en cuatro a uno, cinco a uno, seis a uno, y fue derribado al suelo, y aturdido por la experiencia... Es una suerte que no fuera peor de lo que es... Por otro lado, me metí en una pelea con un chico al que pude tirar al suelo al final, y venir a coger a mi hijo. Uno de nuestros vecinos pasaba por allí y pudimos retirarnos y llamar al 911".

"Nadie está a salvo (...) Necesitamos poner fin a la violencia en esta ciudad"

El gobernador pidió que no se utilizara el incidente como arma política, a la vez que señaló que el alcalde Adams no se había puesto en contacto con él. Anthony Sliwa se negó a dar declaraciones pero su padre sí que compartió en redes sociales varios post sobre la agresión, mostrando orgullo porque su hijo consiguió defender a Paterson a pesar de sus heridas.

Además, Sliwa volvió a denunciar la situación de inseguridad que se vive en la ciudad: "Esto demuestra una vez más que nadie está a salvo de un ataque violento al azar en Nueva York. Conozco a muchas otras familias de Nueva York que han sido testigos de esto y de cosas peores. Necesitamos poner fin a la violencia en esta ciudad".