Garth Brooks niega las acusaciones de violación de su estilista

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 4 de octubre, 2024

La estrella de la música country Garth Brooks rechazó las acusaciones de violación en su contra. El cantante sostuvo que confía en el "sistema" y que no teme a la verdad. Además, denunció que tiene meses siendo amenazado.

"Durante los últimos dos meses, me han acosado sin parar con amenazas, mentiras y relatos trágicos sobre cuál sería mi futuro si no firmaba un cheque por muchos millones de dólares. Ha sido como si me apuntaran con un arma cargada a la cara", dijo Brooks en una declaración enviada a USA Today.

En ese sentido, resaltó que -a su juicio- aceptar pagar para callar a alguien sería admitir que es culpable de algo y que por ello se negó a hacerlo.

"El dinero para callar a alguien, sin importar cuánto o cuán poco sea, sigue siendo dinero para callar a alguien. En mi opinión, eso significa que estoy admitiendo un comportamiento del que soy incapaz, actos horribles que ningún ser humano debería hacerle a otro", señaló.

Explicó que presentó una demanda en contra de la persona que lo está acusando de violación:

"Presentamos una demanda contra esta persona hace casi un mes para denunciar la extorsión y la difamación. La presentamos de forma anónima por el bien de las familias de ambas partes", indicó el cantante.

La estrella del country fue denunciado ante la Justicia por violación, según la demanda presentada en su contra en California. La mujer fue identificada en la demanda con el seudónimo Jane Roe. Dijo que el cantante la sometió en varias ocasiones a insinuaciones sexuales no deseadas, como agarrarla por sus partes o exhibirse frente a ella cuando trabajaban juntos en 2019.

"Los predadores sexuales existen no sólo en el mundo corporativo estadounidense, en Hollywood y en las industrias del rap y el rock and roll, sino también en el mundo de la música country", dijeron en un comunicado a la AFP los abogados de la parte acusadora Douglas Wigdor, Jeanne Christensen y Hayley Baker.

La querella de Jane Roe dice que ella trabajó inicialmente para la esposa de Brooks, Trisha Yearwood, como peluquera y maquilladora, en 1999. Comenzó a trabajar para Brooks en 2017.

El documento afirma que la mujer estaba en la casa de Brooks cuando él entró al cuarto con una erección y la forzó a tocarlo mientras le hablaba de forma lasciva. También dice que en mayo de 2019 los dos viajaron juntos a Las Vegas, donde ella se sorprendió al descubrir que compartían una suite de hotel con apenas un dormitorio.

La demanda pide una compensación económica no especificada.