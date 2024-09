Fallece John Ashton, el inolvidable sargento Taggart de 'Beverly Hills Cop'

Publicado por Israel Duro Verificado por 30 de septiembre, 2024

El actor John Ashton, conocido especialmente por su papel como el sargento John Taggart en Beverly Hills Cop, que protagonizó junto a Judge Reinhold y Eddie Murphie, falleció a los 76 años tras una breve batalla contra el cáncer. Además de esta película y sus secuelas, Ashton participó en cerca de 100 largometrajes y series de televisión (como Dallas) durante los más de 50 años de su carrera.

Precisamente Reinhold hizo pública la noticia al subir un post a su cuenta de la red social X en la que se despedía de su amigo:

"El jueves por la noche John parecía estar durmiendo pero los Yankees estaban encendidos. Ganaron el partido, ganaron la división y John llegó a casa. Cuarenta años de risas en la pantalla y fuera de ella. John VIVIÓ su vida. Mi hermano, mi compañero, mi sargento, te quiero. En el cielo no se fuma, John".

Además de la película a la que debe su fama, Ashton figura en los créditos de Some Kind of Wonderful (como padre de Eric Stoltz), Midnight Run (como antagonista de Robert De Niro y Charles Grodin), An Eye for an Eye, Gone Baby Gone, Borderline, Columbo, M*A*S*H, Starsky & Hutch, Dallas...