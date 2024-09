Chicago: pandillas locales se enfrentan a las de inmigrantes como el Tren de Aragua

Publicado por Víctor Mendoza Verificado por 23 de septiembre, 2024

Un informe de New York Post sostiene que los inmigrantes ilegales que se mudan al sur de Chicago compiten con las pandillas de la ciudad, y se teme una guerra territorial.

El diario entrevistó a Tyrone Muhammad, un ex gánster de Chicago que pasó 20 años en prisión y ahora dirige un programa de patrullaje callejero y prevención de la violencia llamado “Ex-Cons for Community and Social Change”. Muhammad dice que las bandas criminales venezolanas que se apoderan de los edificios son la gota que colma el vaso para la comunidad afroamericana en dificultades.

"Cuando las pandillas negras de aquí se harten de las ilegalidades y las actividades criminales de estos inmigrantes o no ciudadanos, la ciudad de Chicago va a arder en llamas y no habrá nada que la Guardia Nacional o el gobierno puedan hacer al respecto cuando el derramamiento de sangre llegue a las calles. Serán los negros contra los inmigrantes", aseguró y agregó: "Es imposible liberar a pandilleros y criminales en nuestro país a través de las fronteras y los muros rotos e infiltrarlos en nuestra comunidad que ya está empobrecida y rota".

La polémica crece en la medida en que se conocen cada vez más actos violentos de pandillas que usurpan viviendas y comienzan a ganar terreno en el ambiente delictivo. Los reclamos al gobierno local también se multiplican. Cabe señalar que según reportan los medios locales como NBC 5 Chicago News, las cifras de gastos de la ciudad de Chicago muestran que la ciudad ha gastado más de $400 millones en los últimos dos años en inmigrantes, y la mayor parte de ese dinero se destinó a empresas privadas que ayudaron a forjar acuerdos de arrendamiento o proporcionaron personal para refugios para inmigrantes.

Fuentes de pandillas locales de Chicago dijeron al New York Post que los miembros de la pandilla venezolana a menudo están fuertemente armados y han comenzado a extenderse a áreas tradicionalmente controladas por pandillas locales. "Han pasado muchas cosas de las que nadie se ha enterado", dijo Zacc Massie, un miembro de una banda local de Chicago, al New York Post. "Se mueven en nuestro propio territorio y roban a la gente, pero no los arrestan como a nosotros".

El reverendo Corey Brooks, que estableció en su Iglesia New Beginnings un grupo llamado Project Hood hace más de 20 años, dijo que “Chicago es una ciudad azul e Illinois es un estado azul, pero la gente está empezando a despertar”, dijo Brooks a The Post la semana pasada en su iglesia. “No se trata de la persona, se trata de las políticas. He visto lo que está sucediendo con mis propios ojos en lo que respecta a las bandas criminales de inmigrantes y es muy preocupante”.