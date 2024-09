Salen a la luz nuevos extractos del diario de Audrey Hale, la tiradora trans de la escuela Covenant de Nashville

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 3 de septiembre, 2024

Un periódico de Tennessee publicó nuevos extractos del diario de Audrey Hale, quien fue responsable del tiroteo en la Escuela Covenant en Nashville que resultó en la muerte de seis personas hace poco más de un año.

Este martes, el Tennessee Star y su editor en jefe, Michael Patrick Leahy, revelaron 90 páginas de escritos atribuidos a Hale, quien perpetró el mortal tiroteo el 27 de marzo de 2023. En el ataque, tres niños de nueve años y tres miembros del personal perdieron la vida antes de que Hale fuera abatida por la policía. Los documentos publicados, escritos entre enero y marzo de 2023, ofrecen una mirada inquietante a la mente perturbada y retorcida de Hale en los meses previos al ataque.

Diario de desesperación

Los escritos, obtenidos legalmente por el Tennessee Star en junio de 2024 de una fuente familiarizada con la investigación, fueron recuperados por el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville del vehículo de Hale. El diario de la mujer que se identificaba como hombre, refleja la lucha interna de Hale.

Las primeras páginas del diario revelan una mente atormentada, con frases como "todo duele" y menciones a la "oscuridad", seguidas por afirmaciones de desesperanza como "nada en la Tierra puede salvarme" y "dolor sin fin". Hale, quien usaba el nombre Aiden, describe su deseo de morir, su rechazo a la religión y una creencia distorsionada de que su cerebro "no funciona bien" porque "nací mal".

Obsesión con el amor y la identidad

El diario también muestra una fijación con el amor, en particular con "chicas morenas”, además de una confusión sobre su identidad. Hale, expresó un profundo desdén hacia su cuerpo biológico y la frustración de no poder cambiarlo. En varias entradas, Hale fantaseaba con tener un cuerpo masculino, llegando a describir de manera gráfica y perturbadora actos sexuales.

Hale describe el amor moreno como "el tipo más hermoso", pero también expresa su angustia al sentirse atrapado en un cuerpo que según ella no coincide con su identidad de género. El diario refleja un profundo el rechazo al género con el que nació, y el odio hacia sus propias creencias religiosas.

Planificación del ataque

Conforme se acercaba el día del tiroteo, Hale comenzó a planear meticulosamente el ataque, obsesionándose con detalles como la fecha exacta. En una entrada del 16 de enero de 2023, Hale discute la elección de la fecha del ataque, insistiendo en que debía incluir el número "27" o "17". Hale también expresó su deseo de morir como un tirador infame, mencionando haberse inspirado en los perpetradores de la masacre de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, con la esperanza de que su propio ataque los enorgulleciera.

Un vistazo final a la mente de Hale

El último día de Hale, el 27 de marzo de 2023, está marcado por una mezcla de nerviosismo y excitación. En su última entrada, Hale escribió: "¡Por fin ha llegado el día! No puedo creer que haya llegado. No sé cómo he podido llegar tan lejos, pero aquí estoy. Estoy un poco nervioso, pero también emocionado. He estado emocionado durante las últimas dos semanas". Estas palabras reflejan la fría determinación con la que se preparó para cometer el ataque..