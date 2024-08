Un grupo de estudiantes demanda al Departamento de Educación por racismo anti blanco

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 29 de agosto, 2024

"Cuando me enteré de la existencia del Programa McNair, me entusiasmé porque pensé que me ayudaría a acceder a los estudios de postgrado", cuenta Benjamin Rothove de la Universidad de Wisconsin-Madison. Fue devastador, asegura, darse cuenta de que "no cumplía los requisitos raciales" del programa: "Estamos en el siglo XXI, ¿por qué seguimos separando y dividiendo a los estudiantes?".

Rothove es uno de los dos universitarios que demandaron este miércoles al secretario de Educación, Miguel Cardona, y al departamento que encabeza por "imponer requisitos raciales obligatorios para la elegibilidad" en un programa de ayudas económicas para la formación doctoral.

"El Programa McNair excluye a muchos estudiantes por su raza", asegura la demanda, al establecer que beneficiará a grupos "infrarrepresentados", "eufemismo" que usa el Departamento de Educación para referir a ciertos grupos minoritarios que prefiere. El resto, afirman, sólo puede beneficiarse si "encaja en una estrecha excepción para los estudiantes de primera generación con bajos ingresos".

La demanda presentada también por los grupos estudiantiles Young Americans for Freedom y Young America’s Foundation asegura que la lista de razas excluidas incluye asiáticos, árabes y "otras etnias de Medio Oriente", "muchos" latinos y africanos no negros. "Y, por supuesto, se excluye a los blancos".

El programa, se puede leer en la demanda, es tanto discriminatorio como inconstitucional, ya que "viola la garantía constitucional de igualdad de protección".

"Debe estar abierto a todos los estudiantes"

"Ya hemos oído que la Administración sabe que no puede ganar en los tribunales", aseguró en un comunicado Dan Lennington, consejero adjunto del Instituto Wisconsin de Derecho y Libertad, que representa a los demandantes. Sostuvo, por tanto, que la organización trabajaría por "poner fin a estos esfuerzos discriminatorios, financiados por los contribuyentes".

En este caso, el bufete solicitó a la Justicia que prohíba la imposición de criterios de elegibilidad raciales. "El Programa McNair debe estar abierto a todos los estudiantes, independientemente de su raza", asegura en la demanda.

Lea la demanda completa