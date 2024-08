El cantante de K-pop Taeil abandona la boyband NCT tras ser acusado de un delito sexual

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 29 de agosto, 2024

Taeil, el miembro de la conocida boyband de K-pop NCT, abandonó este miércoles la banda después de verse envuelto en un caso penal en el que se acusó al artista de un delito sexual no especificado.

Un hecho que provocó que la discográfica encargada de NCT y sus vertientes NCT 127 y NCT Dream, SM Entertainment, solicitase al joven artista de 30 años que abandonase el grupo musical, según explicó el propio sello mediante un comunicado en X.

En la publicación, SM Entertainment aseguró que Taeil, cuyo nombre real es Moon Tae-il, había sido "acusado en un caso penal en relación con un delito sexual" que tuvo lugar en Corea del Sur.

La agencia, que "reconoció la gravedad de la situación", determinó entonces que, a falta de que comience la investigación, Taeil ya no podía "continuar sus actividades con el equipo".

Información que más tarde confirmó a Variety un portavoz de SM Entertainment quien aseguró que tanto la agencia como el propio artista habían decidido que Taeil debía abandonar la banda:

"Al evaluar los hechos relacionados con este asunto, reconocimos la gravedad del problema y determinamos que ya no puede continuar con las actividades del equipo. Después de discutirlo con Taeil, se decidió que se retirará del equipo". Declaración de un portavoz de SM Entertainment a la revista 'Variety'.

No obstante, SM Entertainment afirmó que el hecho de que Taeil no continué en NCT no significa que no colaboren con la investigación policial. Según afirmó la discográfica tanto el sello como el propio Taeil están "cooperando plenamente" en la investigación a la vez que se disculparon "por la controversia causada por nuestro artista".