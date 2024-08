Salen a la venta cartas escritas por Ronald Reagan valoradas en casi 80.000 dólares

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 27 de agosto, 2024

La Colección Raab, con sede en Ardmore, Pensilvania, puso a la venta una serie de cartas que fueron escritas y pertenecieron al presidente Ronald Reagan. Los documentos están valorados en al menos 78.000 dólares.

“Estos documentos históricos nos brindan una visión única de la fe, la vida y el carácter de Ronald Reagan, y se ofrecen a la venta primero en Raab. Muchos de ellos son inéditos y nunca se han puesto a la venta”, escribió la organización en su página oficial.

En las cartas se abordan temas interesantes como por ejemplo la fe del presidente. En tres cartas, según Raab, se puede observar que el mandatario expresa sus creencias en las cartas.

“La fe fue un elemento crucial en la vida de Ronald Reagan. Y él utilizó esa fe para brindar apoyo y condolencias a quienes sufrían a su alrededor. Su creencia en un Cielo prometido por Dios se manifiesta a través de su correspondencia”, resaltó Raab.

Además, en otras cartas se muestra la posición del mandatario en momentos de crisis en el país. En concreto, la tragedia que ocurrió en 1986 cuando el transbordador espacial Challenger explotó después del despegue, matando a los siete astronautas, incluido el primer ciudadano privado en viajar al espacio.

“El vuelo del Challenger ofreció una oportunidad para que un civil fuera al espacio. El amigo de Reagan, Doug Morrow, quería ir. El propio Reagan, como vemos aquí, no quería saber nada de ir al espacio, pero estaba ansioso por recomendar a Morrow. Como escribe en 1985, ‘¿Por qué alguien querría llegar más alto de la Tierra de lo que puede llegar sentado en el lomo de un caballo? En serio, ha presentado un caso muy impresionante y tengo la intención de ponerlo en manos del Director de la NASA yo mismo con mis propias aportaciones sobre uno: Doug Morrow. Estoy seguro de que entiende que no puedo dictar en un asunto de este tipo, pero puedo ser entusiasta y, en este caso, eso será fácil’. Morrow no fue elegido para ir y esa elección le salvó la vida”, señaló Raab.

De igual manera, Reagan también abordó la atención que se debe prestar a la seguridad en cuanto al Challenger.

“El dinero no es el gran retraso del transbordador, sino la seguridad. Es cierto que quería investigar esta financiación privada porque venía de varias direcciones. Resultó que habría un conflicto con el sector privado, que se está moviendo hacia el lanzamiento comercial de satélites”, escribió Reagan en una carta.

Nathan Raab, experto en documentos históricos y presidente de The Raab Collection, sostuvo que en las cartas se muestra un lado del mandatario estadounidense que pocas veces se ha mostrado.

“Estas cartas muestran un lado personal y revelador del presidente Reagan , un lado reservado para amigos cercanos y confidentes. Desvelan la fe, el carácter y la vida privada de Reagan”, expresó Raab en una conversación con Fox Business.