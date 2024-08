Un estudio alerta de que las muertes por cáncer en los hombres podrían aumentar más de un 90% para 2050

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 14 de agosto, 2024

La Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) publicó un informe con un dato preocupante para los hombres de todo el mundo: en los próximos 30 años podrían aumentar exponencialmente las muertes por este tipo de enfermedad entre la población masculina.

El porcentaje lo estimaron tras realizar una serie de estudios. En ellos, varios investigadores australianos analizaron las tasas de mortalidad que tenían hasta 30 tipos de cáncer en los hombres adultos en 2022. Lo hicieron basándose en datos que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer extrajo de un total de 185 países y territorios.

Fueron esos datos los que pronosticaron que, entre 2022 y 2050, el número de hombres a los que se les diagnosticaría cualquier tipo de cáncer aumentaría cerca de un 84%, pasando de 10,3 millones en 2022 a 19 millones en 2050.

No sólo se prevé que aumenten los diagnósticos de cáncer entre la población masculina, también se espera un incremento en las muertes provocadas por esta dolencia. Y con un porcentaje aún mayor que el de los diagnósticos, ya que será de un 93%, según lo revelado en el informe emitido por la asociación médica.

Preocupa especialmente la franja de edad de los mayores de 65 años. En ese grupo, estima la ACS, los casos aumentarán el doble de la cifra existente hoy en día. Lo mismo sucederá con los cáncer raros, que también verán un incremento significativo.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer también alertó que los países que más sufrirán el aumento de las muertes por esta enfermedad en los hombres serán aquellos con menores ingresos y menor esperanza de vida. Allí, su incremento será de "2,5 veces", según escribieron los investigadores:

"Entre 2022 y 2050, en África y el Mediterráneo oriental, se prevé que el número de casos nuevos y muertes aumente 2,5 veces. En cambio, se prevé que Europa experimente un aumento de aproximadamente la mitad". Estudio "Burden of 30 cancers among men: Global statistics in 2022 and projections for 2050 using population-based estimates".

¿Qué se puede hacer entonces para evitar el impacto del cáncer en los hombres? Según detallaron los investigadores en el estudio, es necesario que los exámenes de detección precoz para hombres sean aún más accesibles:

"Fortalecer la infraestructura sanitaria, mejorar la calidad y el acceso a la fuerza laboral, fomentar las colaboraciones nacionales e internacionales y promover la cobertura sanitaria universal son cruciales para reducir las disparidades en materia de cáncer y garantizar la equidad en esa esfera entre los hombres a nivel mundial". Estudio "Burden of 30 cancers among men: Global statistics in 2022 and projections for 2050 using population-based estimates".

Junto con esto, los científicos también recomendaron a los hombres que limitasen el consumo de alcohol y tabaco, ya que estos dos factores propician la aparición precoz de varios tipos de cáncer.