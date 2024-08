Falleció a los 68 años Ángel Salazar, reconocido por su papel de 'Chi Chi' en 'Scarface'

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 12 de agosto, 2024

Ángel Salazar, el actor cubano-estadounidense que se ganó un lugar en la memoria del cine por su interpretación de “Chi Chi” en la icónica película Scarface (1983), falleció a los 68 años en Brooklyn, Nueva York, durante el pasado fin de semana. La noticia fue confirmada por su representante, Ann Wingsong, quien informó que el actor murió mientras dormía en la casa de un amigo.

Condiciones de salud y reacciones en las redes sociales

Aunque la causa oficial de su muerte aún no ha sido determinada, Wingsong señaló que Salazar padecía de problemas cardíacos que podrían haber contribuido a su fallecimiento. Sin embargo, hasta que las autoridades emitan un reporte oficial, cualquier afirmación sigue siendo especulativa.

La muerte de Salazar ha provocado una oleada de condolencias en las redes sociales por parte de amigos y colegas. Entre ellos, el músico Tito Puente quién escribió: "Descansa en paz Ángel Salazar ‘Chi Chi’, fuiste un actor increíble y un buen amigo. Desde Scarface hasta Carlito’s Way, echaremos de menos tus personajes y tu comedia".

La actriz Kadrolsha Ona Carole también expresó su pesar: "Echaré de menos sus payasadas y su risa alegre. Estoy muy triste. Te quiero, amigo mío. Que descanses en paz".

en Brooklyn, Nueva York, por su parte, recordó una actuación memorable de Salazar: "Le vi arrasar una noche en The Icehouse (…) RIP a mi amigo Angel Salazar. Trabajamos juntos hace unos meses. Leyenda de la comedia".

Una trayectoria marcada por el cine y la comedia

Nacido en Cuba en 1956, Salazar huyó de su país natal a principios de la década de 1970. Tras llegar a Estados Unidos pasó un tiempo en un hogar de acogida en El Bronx, Nueva York, donde comenzó su camino en la actuación.

Aunque enfrentó dificultades para establecerse como actor, encontró una salida en la comedia stand-up en los clubes de Nueva York, donde comenzó a destacar por su estilo único y humor incisivo. Su carrera como comediante floreció, con apariciones en especiales de comedia en HBO y una frase célebre, "chequea esto", que se convirtió en su sello personal.

Roles memorables

Salazar alcanzó la fama internacional al interpretar a Chi Chi, el leal compañero de Tony Montana, en Scarface. La película, protagonizada por Al Pacino y dirigida por Brian De Palma, se convirtió rápidamente en un clásico del cine de gánsteres. Aunque Salazar es recordado principalmente por este papel, su carrera incluyó otros trabajos notables en películas como Where the Buffalo Roam (1980), A Stranger is Watching (1982) y The Wild Life (1984). Además, volvió a compartir pantalla con Pacino en Carlito’s Way (1993), consolidando su lugar en la industria del cine.

Salazar también dejó su huella en la televisión, con apariciones en series como On Our Own, The New Treetz Seriez, Jersey Mafia Chronicles, y In Living Color. Además, participó como comediante en la serie Last Comic Standing de NBC, mostrando su versatilidad en el mundo del entretenimiento.

La última actuación de Ángel Salazar tuvo lugar a principios de agosto en el Silver Legacy Resort and Casino en Las Vegas, donde se presentó del 1 al 4 de agosto. Su fallecimiento deja un vacío en la comunidad del entretenimiento, donde era conocido tanto por su talento como por su inquebrantable espíritu.