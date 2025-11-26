Washington DC: asesinan dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 26 de noviembre, 2025

Dos miembros uniformados de la Guardia Nacional fueron baleados a pocas cuadras de la Casa Blanca. Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, confirmó que los dos hombres perdieron la vida. A su vez, el presidente Donald Trump señaló que el sospechoso principal se encuentra bajo custodia.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en dos hospitales diferentes, también está gravemente herido, pero, independientemente de ello, pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden. Son personas verdaderamente magníficas. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los que forman parte de la Oficina de la Presidencia, estamos con ustedes", escribió el presidente en Truth Social.

"Con gran pesar confirmamos que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron tiroteados hoy en Washington D. C. han fallecido a causa de sus heridas. Estos valientes ciudadanos de Virginia Occidental perdieron la vida al servicio de su país. Estamos en contacto permanente con las autoridades federales mientras continúa la investigación", expresó el gobernador Morrisey.

Además, La Policía de Tránsito del Metro les pidió a los pasajeros que evitaran el área cercana a la estación Farragut West.

Ni Trump ni JD Vance se encontraban en la capital del país al momento del ataque. Mientras que el presiidente está en Florida para las vacaciones del Día de Acción de Gracias, el vicepresidente estuvo en Kentucky sirviendo comida para las tropas.

Noticia en desarrollo...