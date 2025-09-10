CHARLIE KIRK, ASESINADO: UPDATES

Publicado por Sabrina Martin 10 de septiembre, 2025

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y una de las voces conservadoras más influyentes de Estados Unidos, fue asesinado durante un evento universitario en Utah. El ataque, que ocurrió mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes, desató caos en el campus y ha conmocionado al país. Las autoridades confirmaron que un sospechoso fue detenido, mientras continúan las investigaciones.

La noticia generó una rápida reacción tanto en el ámbito político como en los medios de comunicación y en la comunidad internacional. Dirigentes estadounidenses y líderes extranjeros han expresado su pesar y han transmitido mensajes de condolencia a la familia del activista.

05:39 pm Ben Shapiro: “Hoy lloro por Charlie y por mi país” 00:42 11/09/2025 00:42 11/09/2025 El comentarista conservador Ben Shapiro expresó en X su dolor por el asesinato de Charlie Kirk, recordando que lo conoció desde joven y lo consideró un líder nato. "Lloro por la familia de Charlie, y lloro por mi país hoy. Pero, sobre todo, lloro por Charlie”, expresó.



Destacó que Kirk no solo construyó una de las organizaciones políticas conservadoras más influyentes, sino que también fue un hombre guiado por valores bíblicos. Shapiro llamó a continuar su legado, luchando por un Estados Unidos en el que se pueda defender la verdad y debatir sin miedo a la violencia.



05:36 pm La izquierda interrumpe minuto de oración por Charlie Kirk en el Congreso 00:36 11/09/2025 00:36 11/09/2025 Durante una sesión en la Cámara de Representantes, el presidente Mike Johnson pidió a los legisladores y asistentes en la galería ponerse de pie para guardar un momento de oración en memoria de Charlie Kirk y su familia. Sin embargo, miembros de la extrema izquierda comenzaron a gritar e interrumpieron el acto solemne, generando indignación entre los presentes y marcando un momento de tensión en el homenaje.

05:32 pm FBI confirma detención del sospechoso

00:33 11/09/2025 00:33 11/09/2025 El director del FBI, Kash Patel, informó que el autor del tiroteo en Utah, que terminó con la vida de Charlie Kirk, se encuentra bajo custodia. A través de un mensaje público agradeció la cooperación de las autoridades locales y estatales en la investigación: “Gracias a las autoridades locales y estatales en Utah por su colaboración con el FBI. Proporcionaremos actualizaciones cuando sea posible”.

05:19 pm Obama condena la violencia y envía condolencias a la familia 00:27 11/09/2025 00:27 11/09/2025 El expresidente Barack Obama reaccionó al asesinato de Charlie Kirk a través de X, donde rechazó el ataque y pidió reflexionar sobre la violencia política en el país. “Aún no sabemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia”, escribió. También expresó sus condolencias a la familia del activista: “Michelle y yo oraremos por la familia de Charlie esta noche, especialmente por su esposa Erika y sus dos hijos pequeños”.

04:48 pm Netanyahu lamenta la muerte de Kirk 23:55 10/09/2025 00:27 11/09/2025 El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó su pesar por el asesinato de Charlie Kirk y destacó su cercanía con el activista conservador. En un mensaje público, Netanyahu lo describió como “un amigo incondicional de Israel” y subrayó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y los valores judeocristianos. El mandatario recordó que había conversado con él hace apenas dos semanas para invitarlo a Israel, una visita que ahora no podrá realizarse.