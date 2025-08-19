El DOJ acusa a decenas de presuntos miembros de la banda Tren de Aragua de narcotráfico y asesinato por encargo

Pandillero del Tren de Aragua AFP PHOTO / OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR.

19 de agosto, 2025

El lunes, el Departamento de Justicia anunció cargos contra casi 30 presuntos miembros de la violenta banda venezolana Tren de Aragua en Colorado, entre los que se incluyen cargos por narcotráfico y asesinato a sueldo.

Los cargos se derivan de una investigación de nueve meses sobre la delincuencia en un complejo de apartamentos en Aurora, Colorado, que saltó a los titulares el año pasado después de que la banda supuestamente se hiciera con el control del complejo. El departamento dijo que 28 personas se enfrentaban a un total de 39 cargos relacionados con la tormenta criminal.

Otros cargos incluyen tráfico de armas de fuego, uso de armas en delitos de drogas y posesión ilegal de armas de fuego, Fox News informó. Cinco personas fueron acusadas de conspiración para cometer asesinato por encargo.

"Los cargos cuentan una historia de personas que venden armas y drogas, muchas de ellas", dijo el fiscal federal de Colorado, Peter McNeilly, durante una conferencia de prensa. "Las declaraciones juradas que se han presentado en este caso también cuentan una historia de un complot de asesinato por encargo y otros delitos que los acusados estaban dispuestos a cometer, como el tráfico sexual".

McNeilly dijo que los cargos de asesinato por encargo incluyen a un grupo que supuestamente acordó matar a dos personas por 15.000 dólares y luego un bono de 5.000 dólares si incluían las cabezas cortadas de las víctimas como prueba.

"Una de las personas que se ofreció a cometer asesinatos en este caso se jactó ante los agentes encubiertos de que las personas que utilizaría para cometer esos asesinatos eran las mismas personas que habíamos visto cometiendo crímenes en las noticias en estos complejos de apartamentos en Aurora", dijo McNeilly.

La investigación, que ha durado meses, también ha dado como resultado el hallazgo de 69 armas, entre ellas armas relacionadas con tiroteos ocurridos en Aurora y Denver el año pasado.

Las autoridades dijeron que 24 de los 28 sospechosos están ahora bajo custodia federal.

