Publicado por Carlos Dominguez 7 de agosto, 2025

Este miércoles, agentes federales llevaron a cabo una redada en un aparcamiento de Home Depot en la zona de Westlake/MacArthur Park de Los Ángeles.

En la operación, bautizada como "Operación Caballo de Troya", los agentes se escondieron dentro de un camión de mudanzas Penske, imitando la antigua táctica griega utilizada para infiltrarse en Troya.

Un vídeo que circula en las redes muestra a agentes de la Patrulla Fronteriza llegando en una furgoneta y en un camión de mudanzas para llevar a cabo un operativo de control de inmigración cerca del centro de Los Ángeles.

Varios inmigrantes detenidos

De acuerdo a NBC4, durante la redada, más de una docena de personas fue detenida fuera de Home Depot en Wilshire Boulevard en el área de Westlake.

"Esta mañana, la Patrulla Fronteriza llevó a cabo una redada selectiva, bautizada como Caballo de Troya, en Los Ángeles, en un Home Depot, que se saldó con la detención de 16 extranjeros ilegales procedentes de Guatemala, México, Honduras y Nicaragua", dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado recogido por NBC4.

La reacción de las autoridades

En un post de X, el agente jefe de patrulla de la USBP, Gregory K. Bovino, compartió un vídeo en el que aparecían agentes federales con equipo táctico saliendo de la parte trasera del camión en un aparcamiento.

En otro post de X, el fiscal federal, Bill Essayli, incluyó un vídeo de un agente que parece detener a dos personas fuera de Home Depot.

"Para quienes pensaban que la aplicación de las leyes de inmigración se había detenido en el sur de California, piénsenlo de nuevo. La aplicación de la ley federal no es negociable, y no hay santuarios fuera del alcance del Gobierno federal", aseguró Essayli.

Penske no estaba al tanto del operativo de la Patrulla Fronteriza

Por otra parte, la compañía de camiones Penske emitió un comunicado, diciendo que no estaba al tanto de que sus camiones estaban siendo utilizados en dicha operación federal.

La empresa recalcó que "prohíbe estrictamente el transporte de personas en la zona de carga de sus vehículos bajo cualquier circunstancia" y que "se pondrá en contacto con el DHS".